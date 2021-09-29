خسائر حريق جليم بالإسكندرية «ملايين الجنيهات» (صور)

بغضب وحزن عارم، وحسرة حاول عمال مجمع مطاعم جليم بالإسكندرية، إنقاذ ما يمكن إنقاذه من حريق المطعم الذي طال 3 مطاعم مجاورة في مجمع المطاعم، حيث أتت النيران على كافة محتويات المطاعم وتحول المجمع إلى رماد بعد تفحم الطاولات والمقاعد والتكييفات والمطابخ، الأمر الذي يعكس فداحة الخسائر المالية لاصحاب المطاعم فضلا عن توقف العمال عن العمل.

حريق مطعم جليم الإسكندرية

التهمت النيران كافة محتويات مطعم جليم الإسكندرية، حتى أطقم ملابس العمال، وعقب انتهاء قوات الحماية المدنية من مباشرة عملها في السيطرة على النيران بدأت الأجهزة التنفيذية في المحافظة، والنيابة العامة التحقيق في أسباب الحريق وحصر الخسائر.

أسباب حريق مطعم جليم الإسكندرية

وتبين من التحقيقات الأولية أن الحريق بسبب ماس كهربائي وذلك وفقا لشهود العيان والعمال، ولازالت الأجهزة المعنية تنتظر تقرير خبراء الأدلة الجنائية الذين عاينوا موقع الحريق بالكامل بناء على قرار النيابة العامة وذلك للتعرف أسباب الحريق.

كان اللواء محمود أبو عمرة، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، تلقى إخطارا من قسم شرطة الرمل أول، بورود بلاغا يفيد بنشوب حريق بمجمع مطاعم بشاطئ جليم.

محافظ الإسكندرية عن حريق مطعم جليم

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه حينما ورد بلاغا لغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، يفيد بحدوث حريق داخل أحد المطاعم على طريق الكورنيش، تم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية والمعنية بالتوجه إلى مكان الحادث ورفع درجة الاستعداد ومتابعة كافة تداعيات الموقف على أرض الواقع.

وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، تابع محارب هيلع رئيس حي شرق وجميع الجهات المعنية تداعيات الحادث، بالتنسيق مع قوات قسم شرطة الرمل أول. وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق دون إصابات أو وفيات، وتولت الجهات المختصة التحقيقات في الحادث.