قناة السويس تحقق أعلى معدل عبور يومي للسفن

سجلت هيئة قناة السويس، أعلى معدل عبور يومي للسفن في تاريخ القناة بعبور 87 سفينة في الاتجاهين، اليوم، دون انتظار، بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.

وقال بيان رسمي لهيئة قناة السويس إن عدد السفن العابرة للقناة من اتجاه الشمال بلغ 38 سفينة بحمولات صافية قدرها مليوني طن، فيما عبرت 49 سفينة من اتجاه الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة بإجمالي حمولات صافية بلغت 2.8 مليون طن.

وأشار البيان الي تصدر سفينة الحاويات العملاقة MSC ISTANBUL بحمولة كلية 182 ألف طن، في رحلتها القادمة من المغرب والمتجهة إلى سنغافورة، حركة الملاحة من اتجاه الشمال فيما جاءت سفينة الحاويات MSC ANNA التي ترفع علم ليبيريا على رأس قافلة الجنوب بحمولة كلية قدرها 203 ألف طن في رحلتها القادمة من السعودية والمتجهة إلى مصر.

وسجلت القناة اليوم الأربعاء، عبور أنواع مختلفة من السفن العملاقة حيث عبرت 18 سفينة حاويات و26 سفينة صب، بالإضافة إلى عبور 18 سفينة من ناقلات البترول الضخمة فضلا عن عبور 10 سفن من ناقلات الغاز الطبيعي المسال والبترول المسال، و 15 سفينة من الأنواع المختلفة الأخرى.

أسامة ربيع: جاهزون للتعامل مع أي متغيرات

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة جاهزة للتعامل مع المتغيرات المختلفة التي تشهدها حركة التجارة العالمية بعد زيادة القدرة العددية والاستيعابية للقناة بفضل مشروع قناة السويس الجديدة.

وأشار «ربيع»، إلى أن مشروعات تطوير المجرى الملاحي للقناة يتصدر أولويات أجندة العمل خلال المرحلة المُقبلة في ظل ما يحظى به هذا الملف من اهتمام بالغ من القيادة السياسية، ووجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لدعمه الدائم لهيئة قناة السويس ومشروعاتها المستقبلية التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني.

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