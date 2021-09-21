ربيع: نتوقع الانتهاء من توسيع مجرى قناة السويس الجنوبي قبل الموعد

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن عملية توسعة المجرى الملاحي الذي بدأت فيه هيئة قناة السويس في أعقاب أزمة السفينة الجانحة «إيفر جيفين»، يسير على قدم وساق منذ منتصف مايو الماضي، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقناة، «حاليا موجود أربع كراكات في البحيرات المرة الصغرى التي بدأنا العمل فيها لتوسعة المجرى عبر الأزدواج بواقع 10 كيلو بما يسمح بزيادة معدلات عبور السفن خلالها بواقع 6 سفن».

إدخال الكراكة الأحدث «مهاب مميش» في عملية التوسيع والتعميق

وأضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، ويُعرض على شاشة «أون»، أنه تم إدخال الكراكة الأحدث «مهاب مميش»، وفي أعقاب ذلك بأسبوعين وفور الانتهاء من التجارب سيتم إدخل الكراكة «حسين طنطاوي» للمجرى الجنوبي، حيث يهدف إلى توسعة 30 كيلو وتعميق أيضًا بالتوازي مع 10 كيلو متر في البحيرات المرة، موضحًا أن المعدلات من المتوقع أن تزيد بدخول الكراكتين «مهاب مميش» و«حسين طنطاوي».

ماذا عن شحوط السفن في مجرى قناة السويس

وتوقع، أن ينتهي العمل بدخولهما قبل الموعد المقرر لحداثتهما وقدرتهما على سرعة الانجاز، كما تحدث عن شحوط السفن، «السفينة الأخيرة، لم يكن شحوط بمعناه لكن نتيجة أعطال ماكينات فيما يخص الدفة أو غيره، والواقع أن الفترة الماضية كانوا سفنتين وليست سفينة واحدة خلال الشهر الماضي، أحدهما كانت في الكيلو 54 في بورسعيد، وشهدت عطلاً في الدفة، مما نجم عنه ركنها جانبا بواسطة القبطان حتى إتمام عملية الاصلاح وبالتالي هو مش شحوط لكن أعطال معتادة».