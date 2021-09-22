قيس سعيد يمدد تعليق اختصاصات «النواب» التونسي ويقلص امتيازات رئيسه

أصدر رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيد، اليوم الأربعاء، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية، تتضمن مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

وأشارت الرئاسة التونسية، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إلى أن هذه التدابير الاستثنائية تشمل: التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية، والتدابير الخاصة بممارسة السلطة التنفيذية، في إشارة إلى الصلاحيات التشريعية والتنفيذية التي سبق ومنحها الرئيس التونسي لنفسه.

الرئيس التونسي يتولى إعداد التعديلات المتعلقة بالإصلاحات

ونصت التدابير التي أعلنت عنها الرئاسة التونسية على مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.

وأكدت الرئاسة التونسية، تولي رئيس الجمهورية، إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، بالاستعانة بلجنة يجري تنظيمها بأمر رئاسي.