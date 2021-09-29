الأمن يبحث عن سائق صدم 5 سيارات في الغردقة: سرعته جنونية

تكثف الأجهزة الأمنية بالغردقة، جهودها للعثور على سائق «ميكروباص» اصطدم بعدد من السيارات الملاكي أثناء انتظارها بشارع «النصر»، الرئيسي بوسط المدينة في الساعات الأولى من صباح اليوم، وفر هاربا، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

سيارة طائشة تصدم 5 سيارات

تلقت الأجهزة الأمنية بالغردقة عدة بلاغات من مواطنين يقيمون بشارع النصر الرئيسي بالغردقة، أفادوا خلالها بأن سيارة مسرعة يقودها سائق بسرعة جنونية اصطدمت بجميع السيارت أسفل العمارة السكنية، ما تسبب في تلفيات بعدد من السيارات وفر قائد السيارة هاربا.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة الرائد مصطفى حلمي رئيس مباحث القسم، تحت إشراف المقدم عصام عتيق مفتش المباحث، إلى مكان الواقعة للمعاينة وتم تفريغ كاميرات المراقبة وتحديد نوع السيارة المتسببة في الحادث وتبين أنها سيارة ميكروباص بيضاء اللون وجار تحديد هوية السائق المتسبب في الحادث بالتنسيق مع مباحث مرور البحر الأحمر.

ذعر بالمنطقة وخسائر مادية

وقال ميلاد ميخائيل مهندس زراعي بالمعاش، وأحد أصحاب السيارات المتضررة من الحادث، أن سائق سيارة ميكروباص صدم 5 سيارات ملاكي في «الباركينج»، أسفل العمارة بشارع النصر في الساعات الأولى من فجر اليوم، وفر هاربا، لافتا إلى إحداث تلفيات ضخمة بسيارته وسيارة ابنه وسيارات الجيران أثناء توقفها في «الباركينج»، أمام السوق السياحي القديم بمنطقة الدهار بالغردقة.

وأشار لـ«الوطن»، إلى أن السكان حرروا عددا من المحاضر بالواقعة بقسم شرطة ثان الغردقة وعلى الفور انتقلت قوة من ضباط مباحث قسم ثان لمكان الواقعة وقاموا بتفريغ الكاميرات التي رصدت الحادث لتحديد السيارة المتسببة في الحادث.