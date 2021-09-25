منتشل غريق الغردقة: حضنت الجثة على عمق 8 أمتار وطلعتها الشاطئ

شهدت شواطئ الغردقة، حادث غرق شاب يدعى «مكاريوس. م»، 21 عاما، من محافظة المنيا، حيث جاء لقضاء إجازة مع أصدقائه بالغردقة ليعود إلى بلده جثة هامدة، وتمكن حسن الطيب، غطاس ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، من انتشال جثته بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالغردقة، واستدعاء سيارة إسعاف لموقع الحادث، لنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انتشال جثة شاب غريق بشاطئ الغردقة

يروي رئيس جمعية الانقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، تفاصيل انتشال جثة الشاب الغريق فى تصريحات خاصة لـ «الوطن»، قائلاً: «تمكنت من انتشال جثة الغريق من أعماق شاطئ فلفلة على بعد حوالي 8 أمتار من الأعماق، وكانت الجثة ملقاة على ظهرها، ومسكته من ذراعه ثم حضنت الجثة بين ذراعي وصعدت لأعلى ثم قمت بالعوم ممسكا بالجثة حتى الوصول إلى الشاطئ».

تفاصيل انتشال الجثة بدون أدوات غطس قبل جرفها التيار

ويضيف «الطيب»، في حديثه لـ «الوطن»، أن انتشال جثة الشاب تم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة بالغردقة، بعد تلقيه اتصالا من مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بغرق شاب يدعى «مكاريوس»، بأحد شواطئ الغردقة، وعلى الفور توجه إلى الشاطئ بدون أدوات غطس، ومع شروق النهار نجح في العثور على جثة الشاب قبل أن يجرفها التيار إلى منطقة بعيدة في اتجاه الجنوب.

عم الشاب الغريق: والداه لم يعلما بوفاته

وكشف عم الشاب المتوفى في تصريحات لـ «الوطن» أن ابن أخيه «مكاريوس»، كان يقيم في الغردقة لقضاء إجازة، حيث إنه بالفرقة الثانية بإحدى الكليات في المنيا وكان يستعد للعودة إلى والديه واللذين لا يعلمان بوفاته، وأحدهما مصاب بكورونا، ليعود إليهما جثة هامدة، مضيفا أن النيابة استمعت إلى أقوال اثنين من أصدقائه المرافقين له على الشاطئ، للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

بلاغ لمدير أمن البحر الأحمر بغرق شاب

تلقى اللواء محي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، إخطارا من مباحث قسم شرطة أول الغردقة، بغرق شاب يدعي «مكاريوس»، من محافظة المنيا، يبلغ من العمر 21 عاما، وذلك أثناء السباحة مع أصدقائه على شاطئ فلفلة جنوب مدينة الغردقة.

على الفور تم التنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري بالبحر الأحمر، وإخطار الجهات المختصة، حيث تمكن حسن الطيب غطاس ورئيس جمعية الإنقاذ البحري السابق بالبحر الأحمر، من انتشال جثته على بعد نحو 8 أمتار من الأعماق، وتم استدعاء سيارة إسعاف ونقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي فتحت تحقيقات واستمعت لأقوال 2 من أصدقائه للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الحادث.