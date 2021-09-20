الغردقة تحتفل بيوم السياحة العالمي بمشاركة 120 فنانا من 12 دولة

استعدت مدينة الغردقة لإستضافة الكرنفال الدولي للسياحة والفنون بمشاركة 120 فنانا وفنانة من 12 دولة، ضمن احتفالات يوم السياحة العالمي، خلال الفترة من 21 إلى 28 من الشهر الجاري، بمنطقة الممشى السياحي المفتوح تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

الغردقة تستضيف الكرنفال في دورته الخامسة

وكشف الفنان التشكيلي محمد حميدة، منظم الكرنفال، في تصريحات لـ «الوطن»، استعدادات مدينة الغردقة لاستضافة كرنفال الغردقة الدولي للفنون في دورته الخامسة بمدينة الغردقة الذي يقام بمنطقة الممشى السياحي المفتوح، لافتا إلى أنه كرنفال فني يشكل فيه الفنانون مجسمات ملونة عن رؤيتهم لمعالم مصر السياحية، ويشارك فيه 120 فنانا وفنانة من دول مختلفة أبرزها «مصر ولبنان وروسيا وبيلاروسيا وبلجيكا وأوكرانيا وإنجلترا وتركيا والسعودية وفلسطين».

وأكد أن فعاليات الكرنفال ستشهد هذا العام حضورا قويا من كبار الفنانين والفنانات من دول مختلفة، للمشاركة في 4 أقسام مختلفة من الفنون التشكيلية، هي: «التشكيل المجسم، والرسم والتصوير على المجسمات، والسيرف بورد، وفرق موسيقية واستعراضية يوميًا».

تفاصيل حفل افتتاح كرنفال الغردقة الدولي للفنون

وأضاف أن حفل الافتتاح يضم معارض الفنون المختلفة من «فيديو أرت والأعمال المركبة والتجهيز فى الفراغ والنحت والتصوير»، بجانب مشاركة فرقة أوركسترا وزارة الشباب والرياضة بقياده المايسترو «مازن دراز»، ويشارك جميع الفنانين والفنانات في تكوين مجسم تشكيلي لوني تحت اسم «هرم السياحة والفنون»، وهو مجسم ضخم يتم اهدائه للدولة ليكون معلمًا حضاريًا وذكرى لهذا الحدث الفنى الضخم.

كما يضم الكرنفال أسماء كبيرة في الحركة التشكيلية من مصر وخارج مصر، بالإضافة إلى افتتاح معرض «السمو»، للفنان جورج فاضل يوم 24 من الشهر الجاري وسط لفيف من الفنانين ونزلاء الفنادق بالغردقة، ومن المقرر تكريم بعضهم في حفل الختام بحضور بعض الشخصيات العامة.