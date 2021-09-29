إزالة 24 تعديا على الأراضي الزراعية بالبحيرة

شنت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات مكبرة اليوم، لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، إلى جانب المتابعة المستمرة والميدانية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف في المهد، ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات، لتأكيد هيبة الدولة والحفاظ على الرقعة الزراعية وتطبيق القانون حيال المخالفين.

حملات إزالة بالقرى

وأسفرت الحملات التي شنتها الوحدات المحلية بعدة مراكز «كوم حمادة، الدلنجات، دمنهور، وإيتاي البارود»، عن إزالة 24 تعديا بمساحة 1860 م٢ بينها 20 حاله تعدٍ بمساحة 1345 م٢ علي أراضي طرح نهر النيل فرع رشيد بجزيرة مغنين بكوم حماد، وحالتي تعدٍ بمساحة 220 م بقرىتي «زاوية غزال و نديبة»، بدمنهور.

إزالة تعديات بالدلنجات

كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بإزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 235 م بقرية الوفائية التابعة لذات المركز، وتم تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء سور مخالف بالطوب الأبيض بطول 60 مترا بقرية دقدوقة بإيتاي البارود.

تنفيذ 4 قرارات إزالة

كما نفذت الوحدة المحلية بمركزي «حوش عيسى والمحمودية»، أمس، عدة حملات، أسفرت عن إزالة 4 حالات تعدٍ بمساحة 461 م٢ عبارة عن إزالة شدة خشبية لتعدي على الأرض الزراعية بمساحة 120م بقرية كفر الرحمانية، وإزالة حجرة بمساحة 16 م٢ دون ترخيص على أرض زراعية خارج الزمام بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر، وحالتي تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 325 مترا بحوش عيسى.