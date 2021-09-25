تشييع جثمان طالب الصيدلية الغريق بمسقط رأسه في البحيرة

شيع أهالي قرية الطود التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، جثمان الشاب «عبدالله أبو عاصي»، قبل قليل، إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة، بعد غرقه وصديقه بأحد شواطئ مطروح، فيما ينتظر أهالي القرية وصول جثة الغريق الثاني إثر انتشاله من مياه البحر، اليوم، بعد إنهاء تصاريح الدفن.

انتشال الجثين

و تمكنت قوات الحماية المدنية بمطروح من انتشال جثة «عبدالله»، طالب بكلية الصيدلة، وجرى استخراج تصاريح الدفن ووصل جثمانه فجر اليوم إلى منزل الأسرة بمسقط رأسه في البحيرة، وجرى تشييعه لمثواه الأخير، كما انتشلت قوات الحماية المدنية جثمان صديقه «محمد جاد»، طالب بكلية الطب، وجاري استخراج تصريح الدفن لتشيع الجثمان إلى مقابر عائلته بقرية الطود، وسط حالة من الحزن عمت أرجاء القرية.

يذكر أن الشابين لقيا مصرعهما أثناء الاستحمام بشاطئ كيلوباترا بمحافظة طروح، أمس، وجرى إبلاغ الأجهزة الأمنية بالواقعة وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لمكان الحادث للبحث عن الجثتين وانتشالها.

كانت محافظة البحيرة، شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية غرق 3 أشخاص، حيث لقي صبري أنور، 50 سنة مصرعه غرقا داخل ترعة قرية «طلبمات برسيق»، كما لقي «عبد الجواد السيد الفقي»، 63 عامًا مصرعه غرقا داخل ترعة الخندق بمدينة دمنهور، كما غرق «ياسر عطية أحمد»، 27 عامًا، بترعة قرية البهي بشبرا النونة، التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمتابعة التحقيقات.