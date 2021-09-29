التعليم تطالب المدارس بإبلاغ الصحة بأرقام هواتف المتغيبين لأسباب مرضية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجميع مديريات الوزارة بالمحافظات برصد وتحليل بيانات غياب الطلاب والمدرسين للعام الدراسي الجديد 2021/2022، مطالبة بحصر الغياب بين الطلاب والمدرسين وأطقم العمل المعاون بشكل يومي وتحديد الغياب لأسباب صحية، ويتم إبلاغ الإدارة التعليمية بنسب الغياب تقوم الإدارة التعليمية بمقارنة نسب الغياب بالأيام والأسابيع السابقة.

جاء ذلك بعد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، كتاًبا دوريًا بشأن التدابير والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا لبدء العام الدراسى الجديد 2021/ 2022، طبقاً للخطة الوقائية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وقطاع الطب الوقائي، على أن تعمم على جميع المديريات التعليمية والإدارات التعليمية.

إبلاغ الصحة بأرقم المتغيبين لمتابعة حالاتهم

وأكدت الوزارة، أنه في حالة وجود زيادة ملحوظة بنسب الغياب يتم إبلاغ الإدارة الصحية بأرقام هواتف المتغيبين لأسباب مرضية وعناوينهم، وتقوم الإدارة الصحية بتقصي حالاتهم مؤكدة أو محتمل إصابتها بكورونا وإبلاغ الإدارة التعليمية بالنتائج.

ونص الكتاب الدوري، على تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.

ويؤكد الكتاب الدوري على الالتزام بما جاء بالكتاب الدوري رقم (18) بتاريخ 17/ 8/ 2021، والكتاب الدوري رقم (27) بتاريخ 22/ 9/ 2021؛ بشأن متابعة تلقى لقاح كورونا للعاملين بالتربية والتعليم.