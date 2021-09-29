التعليم تكشف ملامح الخطة الوقائية: منها تخفيض أيام الدراسة لتقليل الكثافة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الوقائية للعام الدراسى الجديد 2021/ 2022 والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، لتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس على مستوي الجمهورية.

وذكرت وزارة التربية والتعليم، أن أهداف الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021، تطعيم جميع العاملين بالعملية التعليمية قبل بدء العام الدراسي ومنع انتقال العدوى أثناء العملية التعليمية والحد منها الاكتشاف المبكر للحالات والاستجابة السريعة لها رفع الوعي الصحي لدى الطلاب والمدرسين بالارشادات الوقائية.

تقسيم الطلاب إلى مجموعات في النشاط

وكشفت خطة وزارة الصحة للعام الدراسي الجديد 2021، تقليل الكثافة كالتالي:-

- قد ترى الجهات المسؤولة تخفيض أيام الدراسة لكل صف دراسي، مما يساعد على تخفيض الكثافة بشكل كبير طبقا لظروف كل مدرسة.

- حصر غياب الطلاب بشكل يومي وإبلاغ الزائرة الصحية بنتائج الحصر.

- في حالة وجود نشاط معين يتطلب فيه تقسيم الطلاب إلى مجموعات يتم تخفيض عدد الأفراد بكل مجموعة بزيادة عدد المجموعات على سبيل المثال، بدلا من 4 مجموعات بكل مجموعة 10 طلاب يمكن عمل 10 مجموعات بكل مجموعة 4 طلاب وهكذا.

تعليمات «الصحة» داخل الفصول في العام الدراسي الجديد 2021:-

- يتواجد مدرس الحصـة الأولى بالفصـل قبل الطلاب لتنظيم عملية دخول الطلاب بشكل آمن للفصل.

- يراعى عدم التزاحم عند الدخول للفصل.

- يجلس كل طالب في ديسك منفصل.

وشملت الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 والتي أقرتها وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائي، يتعين تشكيل لجنة على مستوى المديرية والإدارة والمدرسة، بالتنسيق مع إدارات التربية البيئية والسكانية؛ لنشر الوعى بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتنسيق مع مديرية الصحة لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.