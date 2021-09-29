محافظ الغربية و«صناع الخير» يتفقدان قافلة للعيون ضمن «حياة كريمة»

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، والدكتورة زينب سامي منسق حياة كريمة بالغربية، قافلة العيون التي نظمتها صناع الخير بالتعاون مع الشريك الإستراتيجي البنك الأهلي المصري بقرية حنون مركز زفتى ضمن أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة الغربية.

شارك في الزيارة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية ورئيس مركز ومدينة زفتى، وعدد من القيادات المسؤولة عن تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالمحافظة وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالغربية.

وخلال تفقده لأعمال القافلة الطبية، أشاد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالإنجازات التنموية والخدمات العظيمة التي تقدمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لأهالي القرى المستهدفة في محافظة الغربية، معتبراً أن المبادرة هدية القيادة السياسية لكل غير قادر في أنحاء الجمهورية.

جهود «صناع الخير»

وثمن محافظ الغربية جهود مؤسسة صناع الخير للتنمية في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وفيما تقدمه المؤسسة من خدمات علاجية ومساعدات موسمية ومشروعات تنموية صغيرة للأسر الأشد احتياجا في أنحاء المحافظة، موضحاً أن الجهاز التنفيذي داخل محافظة الغربية يقدم كافة التسهيلات وأشكال الدعم لكي تقوم المؤسسات المدنية الجادة بدورها في دعم الأسر الأشد احتياجا.

من جانبه، أوضح مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن تنظيم القافلة الطبية المتخصصة في مجال العيون داخل قرية حنون يأتي في إطار استراتيجية عمل المؤسسة التي تنطلق من أهمية مواصلة الجهود لتقديم الخدمات الطبية ذات جودة للأسر الأشد احتياجا في أنحاء الجمهورية، والمشاركة بفاعلية في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

نجاح قافلة العيون

وأشار «زمزم» إلى أن القافلة نجحت وعبر ساعات عملها في تقديم خدمات توقيع الكشف على 400 من الأهالي، وشخصت احتياج 115 شخصا لجراحات عيون مختلفة واحتياج 210 لنظارت طبية وتسليم أدوية لـ 210 مواطنين، مضيفا أن صناع الخير سوف تستكمل خدمات القافلة بتوزيع النظارات الطبية على الأهالي وعمل الجراحات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، منوها بأن تلك الخدمات تقدم بالمجان.