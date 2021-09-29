دريد لحام عن عدم تقديمه أعمالا فنية باللهجة المصرية: متمسك بهويتي

أرجع الفنان السوري الكبير دريد لحام سبب عدم تقديمه لأعمال باللهجة المصرية إلى قناعته الشخصية بأن لهجة أي فنان تنبع من هويته، وذلك في ندوة تكريمه ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

دريد لحام عن اللهجة المصرية: هوية وليست لغة

وتساءل «دريد» في كلمته: هل يتقبل المصريون حديث الزعيم عادل إمام بلهجة أخرى بخلاف المصرية في أعماله؟، وأضاف: «أنا متمسك بلهجتي السورية في المقام الأول، وأرى أن اللهجة المصرية هوية وليست لغة، ولكني حرصت علي استخدام عدد من المصطلحات الدارجة في الدول التي عرضت مسرحياتي فيها».

دريد لحام ينتهي من تصوير فيلم سوري جديد

وكشف الفنان دريد لحام عن انتهائه من تصوير فيلم سوري جديد بعنوان «الحكيم» مع المخرج السوري باسل الخطيب، وأعرب عن أمنيته في عرضه ضمن فعاليات الدورة المقبلة لمهرجان الإسكندرية السينمائي.

انتهاء فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي غدًا الخميس

ووصف الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الفنان السوري دريد لحام بأنه «رسول الفن»، خاصة أن أفلامه عبرت عن الأمة العربية.

وقال «أباظة» في ندوة تكريم الفنان دريد لحام المقامة حاليا ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، داخل أحد فنادق الإسكندرية إن المهرجان يفخر بتكريم دريد لحام في هذه الدورة، مضيفا: «هذا التكريم هو تكريم لنا قبل أن يكون تكريم للأستاذ دريد، فنحن مدينون لك بالكثير علي ما قدمته خلال مسيرتك الفنية».

وانطلقت فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، يوم 25 سبتمبر من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم غد الخميس 30 سبتمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، سلوى خطاب، المخرج عمر عبدالعزيز.