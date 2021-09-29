دريد لحام يحكي موقفا جمعه بحفيده: نظر للسماء وقال «يارب لماذا تخيفني»

كشف الفنان السوري دريد لحام عن طبيعة علاقته بأحفاده خلال ندوة تكريمه من مهرجان الإسكندرية السينمائي، في دورته السابعة والثلاثين.

تكريم دريد لحام في مهرجان الإسكندرية السينمائي

وقال دريد لحام، خلال ندوة تكريمه بمهرجان الأسكندرية السينمائي، إنه يتذكر موقفا جمعه مع حفيده دريد جونيور، وكان عمره 6 أعوام آنذاك، «حيث كنا على أحد شواطئ اللاذقية، وفجأة أمسك سيفا بلاستيكيا وكان يحارب طواحين الهواء، حيث هبت عاصفة رعدية حينها ليركض حفيدي ويرتمي في حضني، ونظر إلى السماء وقال (يارب.. أنا بحبك فلماذا تخيفني؟)».

وأضاف: «دائما أقول أن الحكمة هي محبة الله وليست المخافة من الله».

رئيس مهرجان الأسكندرية عن دريد لحام: رسول الفن

ووصف الناقد الأمير أباظة، رئيس مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، الفنان السوري دريد لحام بأنه «رسول الفن»، بخاصة وأن أفلامه عبرت عن الأمة العربية.

وقال أباظة، في ندوة تكريم الفنان دريد لحام المقامة حاليا ضمن فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، داخل أحد فنادق الإسكندرية إن المهرجان يفخر بتكريم دريد لحام في هذه الدورة، مضيفا: «هذا التكريم هو تكريم لنا قبل أن يكون تكريم للأستاذ دريد، فنحن مدينون لك بالكثير علي ما قدمته خلال مسيرتك الفنية».

وانطلقت فعاليات مهرجان الأسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، يوم 25 سبتمبر من الشهر الجاري، ويستمر حتى يوم غد الخميس 30 سبتمبر، وشهد حفل الافتتاح تكريم عدد من النجوم أبرزهم خالد الصاوي، سلوى خطاب، المخرج عمر عبدالعزيز.