محافظ المنيا وسفير كندا يشهدان ورشة «تحسين سبل العيش وتمكين المرأة»

شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والسفير لويس دوماس، سفير دولة كندا في القاهرة، اليوم، أعمال الورشة الافتتاحية الخاصة باتفاقية التعاون التي تم توقيعها بين وزارة التضامن الاجتماعي «برنامج فرصة»، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو»، بشأن مشروع «تحسين سبل العيش والتغذية والتمكين للمرأة الريفية وأسرتها في محافظة المنيا»، وذلك بتمويل من السفارة الكندية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف الشبراوى، مستشار وزير التضامن الاجتماعي، ومدير مبادرة فرصة والدكتور نصر الدين حاج الأمين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، بمصر وإيمان عمران، رئيس فريق برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة وحسين رأفت مدير المشروع بالمنيا، ودكتور منال أبو سمرة مقرر المجلس القومي للمرأة، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والمهندس اسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة.

وقال المحافظ، في بيان صحفي، اليوم، إن المشروع سينفذ داخل 10 قرى في 4 مراكز مدرجة بالمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لمدة 18 شهرا، وذلك للمساهمة في تحسين الأمن الغذائي وتحسين سبل العيش للنساء الريفيات من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية والاقتصادية مع التركيز على الأسر المتضررة من جائحة كورونا، ويستهدف المزارعات من صاحبات الحيازات الصغيرة والعاطلات عن العمل.

المشروع القومي لتطوير الريف المصري

وأشار المحافظ إلى توجيهات القيادة السياسية بتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، لتحسين بيئة الريف المصري وهو المشروع الأكبر والأضخم على مستوى العالم والذي يشمل في مرحلته الأولى تحسين وتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية في كافة القطاعات التنموية الشاملة وتوفير فرصة عمل بالقرى لكافة الفئات العمرية من النساء والرجال وتشجيع أهالي القرية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وإنشاء مجمعات صناعية وزراعية.

وأعلن المحافظ عن دعم ومساندة المشروع بالقرى التي يجري فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتشجيع السيدات الريفيات وتوفير فرص العمل لهم وزيادة مشاركتهم في قطاع الزراعة والتغذية.

المشروع يسنهدف 2000 سيدة في 10 قرى

وأعرب السفير الكندي عن فخره واعتزازه بمشاركة بلاده في هذا المشروع، حيث جرى توقيع الإتفاقية مع وزارة التضامن الاجتماعي منذ أسبوعين، ورحب بالعمل مع جميع الشركاء على المستوى القومي والدولي لمجابهة آثار فيروس كورونا، كما أشاد السفير الكندي بالدعم غير المحدود الذي قدمه السيد محافظ المنيا وفريق وزارة التضامن الاجتماعي، لدعم المشروع وأعرب عن أمنياته بالعودة إلى محافظة المنيا مرة أخرى في زيارات لاحقة.

وقال الدكتور نصر الدين حاج، إن التعاون بين منظمة الفاو والحكومة المصرية من خلال هذا المشروع الذي يتم بتمويل من الشؤون العالمية الكندية، يستهدف التصدي للتحديات المتمثلة في الحد من الأثر الناجم عن جائحة كوفيد 19، حيث يولي المشروع اهتماما خاصا بمشاركة المزارعات صاحبات الحيازات الصغيرة والريفيات العاطلات عن العمل في أنشطته من خلال زيادة مشاركتهن في قطاع الأغذية والزراعة، و يستهدف المشروع 2000 سيدة في 10 قرى من قرى المبادرة الرئاسية.

وقدم الدكتور عاطف الشبراوي عرضا حول برنامج «فرصة»، تضمن التعريف بالبرنامج وأهدافه وكيفية الاستفادة من خدمات البرنامج، لافتا إلى أن البرنامج سيقدم الدعم الفني والمالي من أجل تعزيز الشركات الصغيرة في مجالات التصنيع الغذائي وسلاسل القيمة الخاصة بالمنتجات البستانية، كما سيتم مراعاة تطبيق أفضل النظم الزراعية الذكية مناخيا ومبادئ الممارسات الزراعية السليمة.