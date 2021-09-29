محمد فؤاد يستعد لطرح فيديو كليب «سلام»

أعلن الفنان محمد فؤاد استعداده لطرح أغنيته الجديد بعنوان «سلام» على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، حيث نشر فيديو ترويجيا من الفيديو كليب مشوقًا جمهوره، معلقًا عليه: « انتظروا كليب سلام بحبكوا يا أحلى وأغلى وأوفى جمهور».

وتفاعل مع الفيديو عدد كبير من متابعيه، معبرين عن فرحتهم بعودته، وعن انتظارهم لأغنيته الجديدة، خاصة أن «فؤاد» نشر أمس عبر حسابه على «فيسبوك»، قائلا، «وحشتوني انتظروا خبر مهم غداً» مشيرًا إلى أغنيته الجديدة.

فؤاد يحيي حفلا غنائيًا في الساحل الشمالي

وأحيا محمد فؤاد حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي يوليو الماضي، وقدم خلاله باقة من أجمل أغانيه والتي لاقت قبولًا كبيرًا من قبل الجمهور.

وكانت آخر أعمال فؤاد أغنية «أحكيلك» وهي من كلمات الشاعر أسامة محرز، وألحان وليد سعد، وتوزيع خالد نبيل، التي طرحها فبراير الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

فؤاد يقدم بلاغًا بعد حذف أغنيته «أحكيلك»

وحُذفت الأغنية فيما بعد بسبب وجود مشاكل إنتاجية بين فؤاد وشركة «قنوات»، حيث أعلن عن تقديمه بلاغًا إلى النائب العام ضد الشركة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك».

وكتب فؤاد: «بلاغ إلى السيد النائب العام من الفنان محمد فؤاد ضد شركة قنوات، لانتهاكها حقوق الملكية والسطو على القناة الرسمية للفنان، والتعامل عليها بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك، وقيامها بإغلاق أغنية «احكيلك» على القناة الرسمية على اليوتيوب».

وبعد مرور 7 أشهر من حجب الأغنية قامت إدارة موقع «يوتيوب»، بإعادة طرحها مرة أخرى، عبر قناته الرسمية.