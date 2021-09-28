محمد فؤاد يشوِّق جمهوره: وحشتوني انتظروا خبر مهم غدا

شوَّق المطرب محمد فؤاد، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، جمهوره عن عمل فني جديد، وعلق قائلا «وحشتوني انتظروا خبر مهم غداً»

محمد فؤاد يعلق على صورة الفوتوشوب

وكان المطرب محمد فؤاد نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، الشهر الماضي، فيديو له يوضح حقيقة صورته المتداوله على السوشيال ميديا والتي شبهه البعض فيها بالمطرب الشعبي عبد الباسط حمودة.

وقال فؤاد خلال الفيديو «جمهوري الحبيب مش الفوتوشوب بحبكم والله».

حذف أغنية محمد فؤاد

في يناير الماضي أطلق المطرب محمد فؤاد أغنية «ليه» أول أغنية في ألبومه.

وتقول كلمات الأغنية: «ليه؟ يوميها لما جه قالي نبعد قولت آه وساعتها ليه ما حاولتش أتفاهم معاه ما أعرفش إيه اللي ماخلانيش أصبر عليه فات على بعاده أيام وتعباني الحياة زي اللي كان عايش في حلم ومنه تاه مش قد بُعده وافقته ليه وعاندته ليه؟».

ومع نفس الشاعر طرح فؤاد أغنية «أحكيلك» والتي تم حذفها من يوتيوب بسبب مشكلات إنتاجية بين محمد فؤاد وشركة «قنوات».

وتقدم محمد فؤاد ببلاغ للنائب العام ضد شركة قنوات واتهم وقتها الشركة بالتعامل بدون وجه حق أو أي سند قانوني أو أي تفويض شخصي منه بذلك وقيامها بإغلاق أغنية «أحكيلك» على القناة الرسمية على «يوتيوب»، وما زالت هناك قضية في المحكمة لم يفصل فيها بعد، وهي قضية فسخ التعاقد بين محمد فؤاد وشركة «قنوات».

وترجع الأزمة بين الفنان محمد فؤاد وشركة «قنوات» إلى سنوات عديدة بعد اتفاق الشركة مع الفنان منذ عام 2012 من خلال شركة «هاي فيديلتي» المملوكة لأشقاء «محمد فؤاد» بإنتاج ألبوم غنائي كامل له وتلقيه مبالغ مالية نظير هذا الأمر.