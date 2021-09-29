وفاة حلاق في ظروف غامضة عقب مشادة مع جاره بملوي

توفي حلاق في ظروف غامضة، عقب نشوب مشادة كلامية بينه وبين جاره التاجر، بسبب لهو الأطفال بأحد الشوارع الرئيسية بمدينة ملوي جنوب محافظة المنيا، وقررت النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لكشف ملابسات الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا تلقت إخطارا من قسم شرطة ملوي بورود إشارة من مدير مستشفى ملوي العام، بوصول «أحمد.ح»، 52 عامًا صاحب صالون حلاقة، مقيم ببندر ملوي، جثة هامدة وبجسده أثار إرتطام في الرأس.

مشادة كلامية بين المجني عليه وجاره

انتقلت أجهزة البحث الجنائي إلي مكان الواقعة، وتبين أن المتوفي صاحب صالون حلاقة، واعتاد مجموعة من الأطفال على لعب الكرة أمام محل الحلاقة الخاص به، فقام بتحذيرهم أكثر من مرة وطلب منهم اللعب بعيدا عن محله.

وفي يوم الواقعة، قصد المجني عليه جاره صاحب محلات الملابس الجاهزة ويدعي «م.م»، 39 عاما، معاتبا إياه على قيام أولاده باللعب أمام محل الحلاقة ومعاكسته بإلقاء أكياس المياه عليه، وتطور العتاب إلي مشادة كلامية بينهما ثم غادر الحلاق محل التاجر، وبعد خطوات سقط مغشبا عليه مما إدى إلى إرتطام رأسه بالأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة.

شقيق المجني يتهم التاجر بالتسبب في الوفاة

وباستدعاء التاجر للادلاء بأقواله أكد أنه لم يقم بالاعتداء على جاره الحلاق وأن ما حدث بينهما لا يتعدى حدود المشادة الكلامية والعتاب، بينما اتهم شقيق المجني عليه التاجر بقيامه بالتعدي على شقيقه محدثا إصابته التي تسببت في الوفاة.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الواقعة حيث قررت تفريغ كاميرات المراقبة بالمحلات المحيطة بمكان الواقعة وسرعة تحريات المباحث للوقوف على الأسباب الحقيقية لوفاة الحلاق وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لتحديد سبب وتوقيت الوفاة.