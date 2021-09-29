«حياة كريمة»: 74 مشروعا تغير وجه حياة سكان مركز ناصر ببني سويف

كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن مستجدات مشروع «حياة كريمة» بمحافظة بني سويف، مركز ناصر، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع الجاري العمل بها بنطاق 6 وحدات محلية 74 مشروعا، ستغير وجه الحياة في تلك الوحدات، وجاءت كالتالي:

مشروعات الوحدة المحلية أشمنت

1- مشروع مجمع خدمات أشمنت، نسبة التنفيذ 22%.

2- مشروع إحلال وتجديد الجمعية الزراعية أشمنت، نسبة التنفيذ 7%.

3- مشروع الصرف الصحي بأشمنت، نسبة التنفيذ 28%.

4- مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة، نسبة التنفيذ 55%.

5- مشروع الصرف الصحي بمنشأة الشركة، نسبة التنفيذ 41%.

6- مشروع ملحق مدرسة السرايا، نسبة التنفيذ 32%.

7- مشروع ملحق مدرسة علي كامل جزيرة أبو صالح، نسبة التنفيذ 48%.

8- مشروع ملحق مدرسة علي حمودة جزيرة أبو صالح، نسبة التنفيذ 70%.

9- مشروع إحلال جزئي مدرسة سيد نبيل بقرية كفر الجزيرة، ونسبة التنفيذ 22%.

10- مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأشمنت وجزيرة أبو صالح وكفر الجزيرة ومنشأة الشركة، نسبة التنفيذ 26%.

11- مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأشمنت وكفر الجزيرة وجزيرة أبو صالح ومنشأة الشركة، نسبة التنفيذ 23%.

12- مشروع إحلال وتجديد ملعب النجيل الصناعي بقرية أشمنت، نسبة التنفيذ 20%.

مشروعات الوحدة المحلية بهبشين

1- مشروع مجمع خدمات بهبشين، نسبة التنفيذ 22%.

2- مشروع إحلال وتجديد المجمع الزراعي بهبشين، نسبة التنفيذ 5%.

3- مشروع إحلال جزئي مدرسة الشهيد عبدالعال الإعدادية، نسبة التنفيذ 5%.

4- مشروع صيانة مدرسة أمين محمود بريك الثانوية، نسبة التنفيذ 50%.

5- مشروع صيانة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، نسبة التنفيذ 5%.

6- مشروع تبطين ترعة فرع 4 علي حافظ، نسبة التنفيذ 100%.

7- مشروع تبطين ترعة فرع 1 امتداد ترعة دلاص الغرببة، نسبة التنفيذ 100%.

مشروعات الوحده المحلية لقرية الحمام

1- مشروع إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية الحمام بنسبة 65%.

2- مشروع الصرف الصحي بقرية الحمام بنسبة تنفيذ 55%.

3- مشروع الصرف الصحي بقرية المنصورة بنسبة تنفيذ شبكات 95%.

4- مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة التابعة لقرية الحمام 65%.

5- مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية بني خليفة بنسبة 50%.

6- مشروع مد وتدعيم شبكات المياه بقرية الحرجة 100%.

7- مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية المنصورة بنسبة تنفيذ 50%.

8- مشروع الصرف الصحي بقرية غيط البحاري بنسبة 55%.

9- إنشاء مدرسة تعليم أساسي بعزبة مصطفى فراج التابعة لقرية الحمام بنسبة 20%.

10- مشروع تبطين ترعة أبو صير بطول 300 متر.

11- إحلال وتجديد الكوبري القبلي بقرية المنصورة بنسبة تنفيذ 10%.

الوحدة المحلية لقرية بني عدي

1- مدرسة التعليم الأساسي بني عدي 100%.

2- ملحق مدرسة المجمعة 1 بني عدي 45%.

3- المدرسة الفنية بنات الرياض 93%.

4- مدرسة التعليم الأساسي الرياض 93%.

5- ملحق مدرسة الشهيد محمد عباس الرياض 80%.

6- ملحق مدرسة حسين نامق الزيتون 32%.

7- مدرسة المستشار زكريا عوض الله الزيتون 100%.

8- إحلال وتجديد شبكة المياه ومد خطوط جديدة بالزيتون 23%.

9- مد وتدعيم خطوط جديدة شبكات مياه الشرب بقرية الرياض 44%.

10- مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية بني عدي وتوابعها 93%.

11- إنشاء الصرف الصحي بني عدي 4%.

12- إنشاء الصرف الصحي الرياض 4%.

13- إنشاء الصرف الصحي الزيتون 12%.

14- مجمع الخدمات بني عدي 20%.

15- تبطين ترعة قشيشة بني عدي ١٠٠%.

16- رفع كفاءة ملعب النجيل الصناعي بقرية الرياض وبني عدي 7%.

مشروعات الوحدة المحلية دنديل

1- الصرف الصحي بقرية كوم أبو خلاد 10% شبكات و60% توريد خط الطرد.

2- الصرف الصحي بقرية البرج 43% شبكات، و10% خط طرد، و10% محطة رفع.

3- مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بدنديل (مدرسة كمال قرني) 70%.

4- مشروع إقامة جناح مدرسة بعزبة محمد موسى 17%.

5- مشروع إحلال وتجديد كوبري عزبة محمد موسى بدنديل 75%.

6- إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية دنديل وتوابعها بالوصلات المنزلية 62%.

7- مد وتدعيم شبكات انحدار صرف صحي بالوصلات المنزلية 4%.

8- مشروع مجمع خدمات دنديل 1%.

مشروعات الوحدة المحلية لقرية دلاص

1- مشروع إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية دلاص نسبة التنفيذ 22%.

2- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة دلاص الإعدادية بنين بقرية دلاص نسبة التنفيذ 40%.

3- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة وحيد يوسف بقرية دلاص نسبة التنفيذ 22%.

4- مشروع الصرف الصحي بقرية طنسا الملق، نسبة التنفيذ 26%.

5- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة أحمد ناجي الابتدائية المشتركة بقرية طنسا الملق، نسبة التنفيذ 22%.

6- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة فضل الابتدائية المشتركة بقرية طنسا الملق، نسبة التنفيذ 22%.

7- مشروع إنشاء مدرسة فرج بيومي الثانوية العامة بقرية طحابوش، نسبة التنفيذ 55%.

8- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة طحابوش الابتدائية الجديدة بقرية طحابوش، نسبة التنفيذ 36%.

9- مشروع تبطين جنابية المنصور اليسرى، نسبة التنفيذ 92%.

10- مشروع تبطين ترعة المنصور، نسبة التنفيذ 50%.

11- مشروع تبطين ترعة دلاص الشرقية، نسبة التنفيذ 50%.

12- مشروع تبطين فرع 3 قشيشة، نسبة التنفيذ 80%.

13- مشروع تبطين فرع 4 قشيشة، نسبة التنفيذ 100%.

14- مشروع تبطين ترعة طنسا، نسبة التنفيذ 80%.

15- مشروع تبطين ترعة قشيشة، نسبة التنفيذ 30%.

16- مشروع تبطين ترعة قشيشه 2، نسبة التنفيذ 25%.

17- مشروع تبطين ترعة دلاص الغربية، نسبة التنفيذ 25%.

18- مشروع تبطين ترعة علي حافظ، نسبة التنفيذ 100%.

19- مشروع تبطين ترعة 2 علي حافظ، نسبة التنفيذ 100%.

20- مشروع توسعة كوبري دلاص من 8 أمتار إلى أمتار بنسبة تنفيذ 75%.

ويذكر أن تلك الأعمال تنفذ تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.