«حياة كريمة»: 74 مشروعا تغير وجه حياة سكان مركز ناصر ببني سويف
كتب:
نرمين عفيفي
07:03 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أرشيفية
كشفت مؤسسة «حياة كريمة» عن مستجدات مشروع «حياة كريمة» بمحافظة بني سويف، مركز ناصر، حيث بلغ إجمالي عدد المشاريع الجاري العمل بها بنطاق 6 وحدات محلية 74 مشروعا، ستغير وجه الحياة في تلك الوحدات، وجاءت كالتالي:
مشروعات الوحدة المحلية أشمنت
1- مشروع مجمع خدمات أشمنت، نسبة التنفيذ 22%.
2- مشروع إحلال وتجديد الجمعية الزراعية أشمنت، نسبة التنفيذ 7%.
3- مشروع الصرف الصحي بأشمنت، نسبة التنفيذ 28%.
4- مشروع الصرف الصحي بكفر الجزيرة، نسبة التنفيذ 55%.
5- مشروع الصرف الصحي بمنشأة الشركة، نسبة التنفيذ 41%.
6- مشروع ملحق مدرسة السرايا، نسبة التنفيذ 32%.
7- مشروع ملحق مدرسة علي كامل جزيرة أبو صالح، نسبة التنفيذ 48%.
8- مشروع ملحق مدرسة علي حمودة جزيرة أبو صالح، نسبة التنفيذ 70%.
9- مشروع إحلال جزئي مدرسة سيد نبيل بقرية كفر الجزيرة، ونسبة التنفيذ 22%.
10- مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بأشمنت وجزيرة أبو صالح وكفر الجزيرة ومنشأة الشركة، نسبة التنفيذ 26%.
11- مشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بأشمنت وكفر الجزيرة وجزيرة أبو صالح ومنشأة الشركة، نسبة التنفيذ 23%.
12- مشروع إحلال وتجديد ملعب النجيل الصناعي بقرية أشمنت، نسبة التنفيذ 20%.
مشروعات الوحدة المحلية بهبشين
1- مشروع مجمع خدمات بهبشين، نسبة التنفيذ 22%.
2- مشروع إحلال وتجديد المجمع الزراعي بهبشين، نسبة التنفيذ 5%.
3- مشروع إحلال جزئي مدرسة الشهيد عبدالعال الإعدادية، نسبة التنفيذ 5%.
4- مشروع صيانة مدرسة أمين محمود بريك الثانوية، نسبة التنفيذ 50%.
5- مشروع صيانة مدرسة مصطفى كامل الابتدائية، نسبة التنفيذ 5%.
6- مشروع تبطين ترعة فرع 4 علي حافظ، نسبة التنفيذ 100%.
7- مشروع تبطين ترعة فرع 1 امتداد ترعة دلاص الغرببة، نسبة التنفيذ 100%.
مشروعات الوحده المحلية لقرية الحمام
1- مشروع إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية الحمام بنسبة 65%.
2- مشروع الصرف الصحي بقرية الحمام بنسبة تنفيذ 55%.
3- مشروع الصرف الصحي بقرية المنصورة بنسبة تنفيذ شبكات 95%.
4- مشروع الصرف الصحي بقرية بني خليفة التابعة لقرية الحمام 65%.
5- مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية بني خليفة بنسبة 50%.
6- مشروع مد وتدعيم شبكات المياه بقرية الحرجة 100%.
7- مشروع مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بقرية المنصورة بنسبة تنفيذ 50%.
8- مشروع الصرف الصحي بقرية غيط البحاري بنسبة 55%.
9- إنشاء مدرسة تعليم أساسي بعزبة مصطفى فراج التابعة لقرية الحمام بنسبة 20%.
10- مشروع تبطين ترعة أبو صير بطول 300 متر.
11- إحلال وتجديد الكوبري القبلي بقرية المنصورة بنسبة تنفيذ 10%.
الوحدة المحلية لقرية بني عدي
1- مدرسة التعليم الأساسي بني عدي 100%.
2- ملحق مدرسة المجمعة 1 بني عدي 45%.
3- المدرسة الفنية بنات الرياض 93%.
4- مدرسة التعليم الأساسي الرياض 93%.
5- ملحق مدرسة الشهيد محمد عباس الرياض 80%.
6- ملحق مدرسة حسين نامق الزيتون 32%.
7- مدرسة المستشار زكريا عوض الله الزيتون 100%.
8- إحلال وتجديد شبكة المياه ومد خطوط جديدة بالزيتون 23%.
9- مد وتدعيم خطوط جديدة شبكات مياه الشرب بقرية الرياض 44%.
10- مد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية بني عدي وتوابعها 93%.
11- إنشاء الصرف الصحي بني عدي 4%.
12- إنشاء الصرف الصحي الرياض 4%.
13- إنشاء الصرف الصحي الزيتون 12%.
14- مجمع الخدمات بني عدي 20%.
15- تبطين ترعة قشيشة بني عدي ١٠٠%.
16- رفع كفاءة ملعب النجيل الصناعي بقرية الرياض وبني عدي 7%.
مشروعات الوحدة المحلية دنديل
1- الصرف الصحي بقرية كوم أبو خلاد 10% شبكات و60% توريد خط الطرد.
2- الصرف الصحي بقرية البرج 43% شبكات، و10% خط طرد، و10% محطة رفع.
3- مشروع إنشاء مدرسة ابتدائية بدنديل (مدرسة كمال قرني) 70%.
4- مشروع إقامة جناح مدرسة بعزبة محمد موسى 17%.
5- مشروع إحلال وتجديد كوبري عزبة محمد موسى بدنديل 75%.
6- إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط مياه الشرب بقرية دنديل وتوابعها بالوصلات المنزلية 62%.
7- مد وتدعيم شبكات انحدار صرف صحي بالوصلات المنزلية 4%.
8- مشروع مجمع خدمات دنديل 1%.
مشروعات الوحدة المحلية لقرية دلاص
1- مشروع إنشاء مجمع خدمات بالوحدة المحلية بقرية دلاص نسبة التنفيذ 22%.
2- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة دلاص الإعدادية بنين بقرية دلاص نسبة التنفيذ 40%.
3- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة وحيد يوسف بقرية دلاص نسبة التنفيذ 22%.
4- مشروع الصرف الصحي بقرية طنسا الملق، نسبة التنفيذ 26%.
5- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة أحمد ناجي الابتدائية المشتركة بقرية طنسا الملق، نسبة التنفيذ 22%.
6- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة فضل الابتدائية المشتركة بقرية طنسا الملق، نسبة التنفيذ 22%.
7- مشروع إنشاء مدرسة فرج بيومي الثانوية العامة بقرية طحابوش، نسبة التنفيذ 55%.
8- مشروع توسعة (إنشاء ملحق) بمدرسة طحابوش الابتدائية الجديدة بقرية طحابوش، نسبة التنفيذ 36%.
9- مشروع تبطين جنابية المنصور اليسرى، نسبة التنفيذ 92%.
10- مشروع تبطين ترعة المنصور، نسبة التنفيذ 50%.
11- مشروع تبطين ترعة دلاص الشرقية، نسبة التنفيذ 50%.
12- مشروع تبطين فرع 3 قشيشة، نسبة التنفيذ 80%.
13- مشروع تبطين فرع 4 قشيشة، نسبة التنفيذ 100%.
14- مشروع تبطين ترعة طنسا، نسبة التنفيذ 80%.
15- مشروع تبطين ترعة قشيشة، نسبة التنفيذ 30%.
16- مشروع تبطين ترعة قشيشه 2، نسبة التنفيذ 25%.
17- مشروع تبطين ترعة دلاص الغربية، نسبة التنفيذ 25%.
18- مشروع تبطين ترعة علي حافظ، نسبة التنفيذ 100%.
19- مشروع تبطين ترعة 2 علي حافظ، نسبة التنفيذ 100%.
20- مشروع توسعة كوبري دلاص من 8 أمتار إلى أمتار بنسبة تنفيذ 75%.
ويذكر أن تلك الأعمال تنفذ تحت إشراف وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.