مؤسس «نيو إيجيبت»: سيدات الأعمال المصريات في أمريكا دعمن «حياة كريمة»

قال المهندس ماجد نجيب مؤسس مجموعة «نيو إيجيبت»، نائب رئيس المجموعة، إن مشاركة سيدات الأعمال المصريات والمقيمات في أمريكا دعمن بشكل كبير حملة التبرعات التي تولتها المؤسسة لمبادرة «حياة كريمة»، لتطوير القرى المصرية ونشر مفهوم الاستدامة البيئية بها، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية «اتحضر للأخضر»، والتي تشمل حملة «صفط تراب» كبداية، بالتعاون مع وزارتي الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، ووزارة البيئة فضلًا عن محافظة الغربية، التي ستكون نموذجًا للمحافظات.

تحديات كبرى تواجه مبادرة حياة كريمة في أمريكا

وأكد «نجيب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن تشجيع المصريين المقيمين في الولايات المتحدة الامريكية على التبرع لمبادرة حياة كريمة وبالتعاون مع التخطيط ومؤسسة حياة كريمة للترويج لما تم من إنجازه للمشروع على أرض الواقع، واجه صعوبات في بادئ الأمر.

وأضاف: كانت تواجهنا تحديات كثيرة، ومازل التحدي الأقوى كيفية الوصول إلى أكبر عدد من المصريين في أمريكا، بالإضافة إلى نشر معلومات عن المشروع القومي، وكانت هناك بعض الأسئلة والاستفسارات عن كيفية التبرع والمشاركة على أي حساب وكيفية التحويلات.

وأكمل: من هنا بدأ دور منظمة المجتمع المدني والذي تم تأسيسه في نيويورك بعد أول زيارة للرئيس عام 2014، والمؤسسة بتعتمد بشكل أساسي على شباب استطاعوا يقدموا حلول تكنولوجية، وتم تصميم مواقع القنصليات المصرية في نيويورك وولاية بوسطن وولاية لوس أنجلوس.

واختتم تصريحه قائلا: المؤسسة تحتاج إلى دعم في صفط تراب ومحافظة الغربية ومحافظة المنيا، كما استطاع الشباب فتح فرع للمؤسسة في مصر بقيادة الدكتورة المجتهدة النائبة غادة علي، وتم تاسيس النادي النسائي الدولي ونادي الشباب الدولي، ويتم الآن العمل على تأسيس أول منظمة أجنبية في مصر هدفها تنموي بعد اعتمادهم من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بحماس وإخلاص وإتقان وحب للوطن.