سلسلة معارض لمستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في الأقصر

افتتح حزب «مستقبل وطن» في محافظة الأقصر سلسلة معارض لبيع المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك تنفيذاً لسياسة الحزب بشأن التنمية المجتمعية وتقديم الدعم للمواطنين، تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، والمهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام ونائب رئيس الحزب.

تخفيضات هائلة وأسعار تنافسية

وتضم المعارض أقساما كاملة للزي المدرسي وأخرى للأدوات والحقائب والأحذية، بأسعار تنافسية، وبتخفيضات تتراوح ما بين 30 و50% تناسب جميع فئات أهالي محافظة الأقصر.

المعارض تساهم في تخفيف العبء عن المواطنين

وافتتح الدكتور محمد العماري، أمين الحزب بالمحافظة، المعرض الأول لمستلزمات الدراسة خلف نفق السكة الحديد بالمدينة، يرافقه أماني الشعولي، عضو مجلس النواب وأمين المرأة، ومحمد عمران، أمين العلاقات العامة بأمانة الحزب بالأقصر.

كما تفقد رئيس الحزب، يرافقه وليد عمر الضوي، عضو هيئة مكتب الحزب، والمهندس هيثم حجاج، أمين التنظيم، المعرض الثاني للمستلزمات المدرسية بموقف البياضية بمدينة الأقصر .

معرض بكل مركز من مراكز المحافظة..قريبا

وقال العماري إن المعارض التي تنظمها أمانة الحزب، تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وتعمل علي تقديم الدعم اللازم لهم من خلال توفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بالتعاون مع التجار، وأشار إلى أن الحزب سيفتتح، خلال الأيام المقبلة، معرضا للأدوات المدرسية بكل مركز من مراكز المحافظة، وذلك انطلاقا من الإيمان بالدور المجتمعي للحزب، وتماشيا مع توجهات القيادة السياسية للبلاد.