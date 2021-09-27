رئيس جامعة الأقصر يتابع إجراءات الكشف الطبي على الطلاب (صور)

تفقد رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اليوم الاثنين، أعمال توقيع الكشف الطبي على طلاب الجامعة من الجدد والقدامى، فضلاً عن الحصول على لقاح كورونا، لليوم الثاني على التوالي، داخل مقر الإدارة الطبية بكلية الحاسبات والمعلومات بالعوامية، رافقه فيها كل من الدكتور السيد أبو الدهب، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، والدكتور محمد رمضان، مدير مركز المعلومات بالجامعة، والدكتور محمود النوبي، مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة.

رئيس جامعة الأقصر يتفقد مقر الكشف الطبي

وخلال تفقده سير عملية الكشف الطبي على الطلاب داخل كلية الحاسبات والمعلومات، اطمأن رئيس جامعة الأقصر على إجراءات تنظيم دخول الطلاب للجامعة دون تكدس، كما تفقد رئيس الجامعة مكتب شئون الطلاب، فضلاً عن مقر الكشف الطبي، وكذلك مقر الحصول على لقاح كورونا، حيث شدد على مراعاة الإجراءات الإحترازية مع ارتداء الكمامات بين الطلاب وكذلك الموظفين حفاظًا على سلامتهم.

استقبال طلاب الجامعة وسط إجراءات احترازية

وأكد رئيس الجامعة على اتخاذ الإجراءات الاحترازية خلال استقبال طلاب الكليات الجدد والقدامى بكليات الجامعة، فضلاً عن توفير وتخصيص استراحات للطلاب، مع توفير أدوات للتعقيم في مقرات الكشف الطبي، حفاظاً على سلامة وصحة الطلاب، لافتاً إلى ضرورة التسجيل للحصول على اللقاح من خلال موقع وزارة الصحة والسكان، حيث يتم اختيار مكان التطعيم باسم جامعة الأقصر.

وشدد «محجوب»، خلال تفقده إجراءات الكشف الطبي على الطلاب، على أن موعد إعطاء الجرعة الأولى من لقاح كورونا لجميع الطلاب الجدد والقدامى سينتهي في الـ14 من أكتوبر المقبل، ويتم الحصول على الجرعة الثانية عقب مرور 21 يوماً، وينتهي تلقي الجرعة الثانية في 7 من نوفمبر 2021.