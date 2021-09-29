البورصة تتراجع للجلسة الثالثة على التوالي والسوقي يخسر 1.8 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على تراجعات جماعية لليوم الثالث على التوالي، وهبط المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.53%، بعد إغلاقه عند مستوى 10391.14 نقطة، مقارنة مع إغلاقه الجلسة السابقة عند مستوى 10446.78 نقطة.

مؤشرات البورصة خلال تعاملات اليوم

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.35%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2699.85 نقطة، فيما أغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3631.95 نقطة متراجع بنسبة 0.24%.

وهبط المؤشر «متساوي الأوزان إيجي إكس 50» بنسبة 0.42%، مغلقًا الجلسة عند 2284.91 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات بلغت قيم التداولات 986.4 مليون جنيه، من خلال التداول على 317.664 مليون سهم، من خلال تنفيذ 38.620 ألف صفقة.

وقال حسام عيد، محلل مالي بشركة إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسي «ايجي ؟إكس 30» يواصل تراجعه، مع استمرار الأداء السلبي لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية نحو البيع وإغلاق المراكز المالية بنهاية الربع الثالث، ومع الاستمرار بهذا الأداء من المتوقع أن يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 10200نقطة.

ومع بداية الربع الأخير من العام الجاري سوف تبدأ المؤسسات المالية في فتح المراكز المالية الجديدة بالأسهم قرب مستويات الدعم الرئيسية للمؤشر الرئيسي وسينعكس على أداء المؤشر الرئيسي ويستهدف مستوى المقاومة الرئيسي وهو 10450 ثم 10600 نقطة.

وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «ايجي إكس70»، فقد شهدت أسهم المضاربات والمتاجرة السريعة أداء سلبيا، واتجه المستثمرون الأفراد المصريون نحو البيع متجهين بهذا الأداء إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي 2660، وفي حالة انتهاء عمليات التصحيح لأسهم المضاربات والمتاجرة السريعة ومعاودة الصعود مرة أخرى يتجه المؤشر السبعيني نحو مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2730 ثم مستوى 2760 نقطة.

كما شهدت الجلسة التداول على 191 سهمًا، إذ ارتفع 46 سهمًا، فيما انخفض 89 أخرى، واستقر 56 سهمًا دون تغيير.

رأس المال السوقي

وفيما يخص تعاملات المستثمرين، خلال جلسة اليوم، اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء بصافي 30.15 مليون جنيه للمصريين، و4.9 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب للبيع بصافي 35 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 696.376 مليار جنيه، بخسائر 1.8 مليار جنيه.