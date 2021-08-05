نتيجة تنسيق رياض الاطفال 2021 - 2022 في الإسكندرية (روابط)

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم، عن قرب موعد إعلان نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2021 --2022 للمدارس الحكومية والتجريبية، وذلك من خلال موقع مديرية التربية والتعليم في المحافظة.

https://www.alex-edu.com/

تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية لغات 2021

كانت المديرية أعلنت عن ظهور نتيجة تنسيق رياض الاطفال للمدارس الرسمية لغات 2021، وذلك من الرقم القومي، حيث المدارس الرسمية لغات إنجليزي وفرنساوي، من خلال الرابط التالي:

http://kg-alex.com/

ويمكن معرفة قبول الطالب من خلال إدخال الرقم القومي، لمعرفة إذا تم قبوله في مدرسة رسمية لغات وذلك من خلال الرابط التالي

https://www.kg-alex.com/nateg2021/rasme.php

ووضعت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية عددا من الملاحظات منها أن هذه النتيجة اخطار للترشيح للمدرسة التى رشح لها الطفل، وفى حال استنفاد الرغبات يرجى التقدم لمكتب التنسيق الرئيسي، عند فتح باب القبول للمرحلة الثانية بداية من يوم 2021/8/20 ولمدة أسبوعين، علماً بأنه في حالة وجود خطأ ببيانات الطفل لا يعتد بالإخطار وعلى ولي الأمر الرجوع إلى مكتب التنسيق الرئيسي.

تنسيق رياض الأطفال في الإسكندرية

وكانت تعليمات التقديم للمدارس الرسمية لغات تتضمن سن التقدم لرياض الأطفال من مواليد 2/10/2015 حتى مواليد 1/10/2017، ويتم القبول وفقاً للسن والكثافة ورغبات ولي الأمر وذلك حتى 30/6/2021.

• مراعاة استيفاء كل الرغبات (20 رغبة) الموجودة بالاستمارة، يجب أن تكون الرغبات مسجلة بمعرفة ولي الأمر / من لديه الوصايا التعليمية وتحت مسؤوليته.

• يجب على ولى الأمر الاطلاع على التعليمات الموجودة بمحتويات الملف قبل ملء البيانات والرغبات.

• عند وجود خطأ بالبيانات التعديل لا يتم إلا بحضور ولى الأمر (الولى الشرعى - حكم ولاية تعليمية) بعد كتابة اقرار والتعديل لمرة واحدة فقط.