الصحة تحدد 10 ضوابط لدخول دورات المياه والتخلص من النفايات في المدراس

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخطة الوقائية للعام الدراسي الجديد 2021/ 2022 التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، من خلال قطاع الطب الوقائي، لتعميمها وتوزيعها على الإدارات والمدارس على مستوي الجمهورية.

تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإجراء الوقائي للتعامل مع حالات كورونا بالمدارس، موضحة أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.

اشتراطات الدخول للدورات المياه

وتوجد بعض الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة لدخول دورات المياه بالمدارس والمؤسسات التعليمية وهي:

- وجود عدد كافي من دورات المياه يتناسب مع أعداد الطلاب يضمن عدم الانتظار لفترات طويلة في ممرات دورات المياه.

- توافر مصدر آمن وصحي.

- توافر الصابون اللازم لغسيل الأيدي.

- وجود سلات قمامة.

- وجود عمال للحفاظ على نظافة دورات المياه باستمرار.

طريقة التعامل مع النفايات

- يتم وضع القمامات والقفازات أو المناديل الورقية الشخصية المستعملة والمخلفات الطبية الأخري إن وجدت في سلات خاصة.

- يتم تجميع تلك السلات والتعامل معها وفق الإجراءات القياسية المتبعة.

- يتم تميز الأكياس التي تبطن تلك السلات بأكياس حمراء وكذلك الأكياس التي يتم تجميع النفايات بها بذات اللون الأحمر.

- تقوم اللجنة المختصة بالمدرسة بالإشراف علي التخلص الأمن من تلك النفايات.

- يتم تدريب مسئولي الإدارات التعليمية من قبل المديريات والإدارات الصحية علي كيفية التخلص الأمن من النفايات.