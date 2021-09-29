أسعار ومواصفات كيا Xceed الجديدة في مصر

أعلنت شركة EIM الوكيل الحصري لشركة كيا الكورية، الجيل الجديد من كيا «Ceed» فى ثوبها الجديد لأول مرة باسم «Xceed» كروس أوفر.

مواصفات كيا Xceed

قدمت شركة EIM الوكيل الحصري لعلامة كيا الكورية، الجيل الجديد من Xceed بباقة أمان قياسية، تتوفر من الفئة الأولى تتمثل فى الآتي:

- 6 وسائد هوائية من الفئة الأولى

- مانع إدراة المحرك

- نظام الفرامل مانع الانغلاق والانزلاق

- توزيع إلكتروني لقوة الفرامل

- نظام التوازن عند المرتفعات + برنامج تدعيم الفرامل

- نظام الثبات الالكترونى

- مكان تثبيت مقاعد الأطفال

- نظام تعزيز اتزان السيارة مع عجلة القيادة

- نظام التوازن عند المنحدرات

التجهيزات الخارجية

- جنوط رياضية مقاس 18 بوصة

- المرايات الجانبية كهربائية

- حواجز أتربة

- زجاج مظلل للأبواب الخلفية و الزجاج الخلفى

- مصابيح أمامية LED تعمل مع ادارة المحرك

- مصابيح أمامية LED بعدسة ثنائية الاضاءة

- مصابيح خلفية LED

- مصابيح ضباب أمامية

- عوارض تحميل فوق سقف السيارة

- حساس مطر

- اضاءة مرايات جانبية LED

- طى المرايات الجانبية كهربائياً

- شبكة أمامية بالكروم اللامع

التجهيزات الداخلية

- تكييف هواء مانيوال فى الفئة الأولى و أوتوماتيك فى الفئة الثانية ثنائى المناطق.

- شاشة عدادت ملونة مقاس 4.3 بوصة فى الفئة الأولى.

- بلوتوث مع تحكم من عجلة القيادة

- مرآة داخلية ذاتية التعتيم

- امكانية تغيير نظام القيادة

- مثبت سرعة

- كاميرا خلفية

- حساسات خلفية فى الفئة الثانية

- شاشة عدادت مقاس 12.3 بوصة فى الفئة الثانية

- شاشة لمس مقاس 8 بوصة

- شاحن لاسلكى

- مفتاح بصمة فى الفئة الثانية

- فتح الشنطة كهربائياً فى الفئة الثانية

المواصفات الميكانيكية

تعمل كيا Xceed الجديدة بمحرك 1.5 لتر تربو 4 سلندر، يولد قوة 160 حصان وعزم 253 نيوتن متر، متصل بناقل حركة ثنائى الدبرياج Dual Clutch من 7 سرعات.

أسعار كيا Xceed

سعر الفئة الأولى: 364.900 جنيه.

سعر الفئة الثانية: 399.900 جنيه.