تصل لـ500 ألف جنيه.. جامعة المنصورة تعلن بدء التقديم لجوائز الدولة

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية بجامعة المنصورة، اليوم الأربعاء، عن بدء التقديم لجوائز الدولة بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي، وذلك لمنح المتميزين من مواطني جمهورية مصر العربية الجوائز الآتية لعام 2021:

أولاً: جوائز النيل:

عددها جائزتان، قيمة كل جائزة 500 ألف جنيه، وميدالية ذهبية، أولها جائزة في العلوم في مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، وجائزة في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم السابقة (مرشح واحد لكل جهة مرشحة)

ثانياً: جوائز الدولة التقديرية:

عددها 10جوائز قيمة كل جائزة 200 ألف جنيه وميدالية ذهبية، بواقع 5 جوائز في مجالات العلوم الأساسية والزراعية والطبية والهندسية، و5 جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة التي تخدم مجالات العلوم السابقة (مرشح واحد لكل جهة مرشحة)

ثالثاً: جوائز الدولة للتفوق العلمي:

ويبلغ عددها 7 جوائز قيمة كل جائزة مائة ألأف جنية وميدالية فضية، بواقع جائزة في كل من العلوم الأساسية والعلوم الزراعية والعلوم الطبية والعلوم الهندسية، و3 جوائز في العلوم التكنولوجية المتقدمة.

رابعاً: جوائز الدولة التشجيعية:

وعددها 40 جائزة قيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، في مجالات العلوم والعلوم التكنولوجية المتقدمة فى فروع العلم الآتية (الرياضة -الفيزياء- الكيمياء - البيولوجي- الزراعة- الطب- الهندسة)، ويتقدم لها من لا يتجاوز 40 عاماً فى 31 ديسمبر 2021.

جوائز الرواد:

كما أعلنت أكاديمية البحث العلمي عن جوائز الرواد، بإجمالي 4 جوائز، قيمة كل جائزة 100 ألف جنيه فى المجالات الآتية:

(العلوم الأساسية - العلوم الزراعية - العلوم الطبية - العلوم الهندسية)، وتمنحها الأكاديمية لأحد كبار علماء مصر ممن لهم إنجازات إنشائية/ علمية/ تكنولوجية في كل مجال وترشح لها الجامعات والهيئات والمراكز البحثية (مرشح واحد لكل جهة مرشحة).

جوائز المرأة:

وعددها 4 جوائز تقديرية للمرأة (فوق 45 عاماً في 31 ديسمبر 2021) وقيمة كل جائزة 50 ألف جنيه، وترشح لها الجامعات والهيئات والمراكز البحثية (مرشحة واحدة لكل جهة مرشحة)، و4 جوائز تشجيعية للمرأة في مرحلة الشباب (لا يتجاوز عمر المرشحة 45 عاماً في 31 ديسمبر 2021)، قيمة كل جائزة 30 ألف جنيه في مجالات (الزراعة والعلوم الغذائية الصحة والعلوم الصيدلية المياه والطاقة والعلوم البيئية والعلوم الاجتماعية).