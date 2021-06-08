«الطاقة الذرية» تكرم العلماء الحاصلين على جوائز الدولة وبراءات اختراع

كرمت هيئة الطاقة الذرية، عددا من شباب الباحثين والعلماء في احتفالية ضمت قيادات هيئة الطاقة الذرية بمقر الهيئة بمدينة نصر، وذلك تتويجا للنجاحات العلمية التي يحققها أبناء هيئة الطاقة الذرية في كافة المجالات العلمية لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وأكد الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، أن الهيئة تذخر بعدد من علمائها المتميزين في كافة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وأن تلك الجهود المتميزة تصب في خدمة المجتمع والتي يتضافر فيها البحث العلمي مع تطبيقاته لخدمة أهداف التنمية المستدامة في مصر، ويلقي بظلاله على أهمية البحوث العلمية النووية بما يحقق تطلعات العلماء من بحوثهم لإحداث نقلة نوعية في مجال التطبيقات السلمية للطاقة الذرية.

وكرمت الهيئة من مركز البحوث النووية، كلاً من الدكتور سمير باشا إسكندر والدكتور نادر خليل غطاس بقسم النظائر المشعة، والدكتور السيد محمد كمال المغربي بقسم الطبيعة النووية، لحصولهم على براءات اختراع في مجالات تخصصاتهم العلمية التطبيقية لخدمة المجتمع.

كما كرمت هيئة الطاقة الذرية، الدكتور غريب السيد الصياد بقسم البحوث الدوائية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، لحصوله على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الأساسية البيولوجية لعام 2020.