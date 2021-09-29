الصحة: استقبال 360 ألفا و131 سيدة لإجراء فحوصات متقدمة بالمستشفيات

نظمت وزارة الصحة والسكان، الاجتماع العلمي للجنة القومية لدعم صحة المرأة، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، تحت شعار «نحو المساواة لعلاج سرطان الثدي»، برئاسة الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اللجنة، لاستعراض ما جرى إنجازه في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية، وما تضمنته من تجهيزات بالمستشفيات، وخطط البحث العلمي، منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو عام 2019، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد والتعليمية، والدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان لبحوث التنمية، وأعضاء اللجنة القومية لدعم صحة المرأة المصرية، واللجان الفرعية في تخصصات (الأشعة، الجراحة، التدريب، الباثولوجي، العلاج والتدريب).

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المستشفيات استقبلت 360 ألف و131 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة، ضمن المبادرة، وجرى إجراء 147 ألف و28 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها، وذلك على مدار عامين منذ تنفيذ المبادرة.

الصحة: انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50% بعد إطلاق المبادرة

وأضاف «مجاهد»، أن جهود المبادرة أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ4 آلاف و165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وجرى علاجهن بالمجان، كما جرى تقديم العلاج بالمجان لإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة، وجرى إدراجهن في المبادرة بعد إطلاقها، لافتًا إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50% بعد إطلاق المبادرة، إذ أن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 58.5%؜ قبل؜ إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 29.6%؜.

مجاهد: مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة نجحت في خفض حالات سرطان الثدي المتأخرة بنسبة 50%

ولفت «مجاهد» إلىية تطوير البنية التحت لمعامل الباثولوجي بالوزارة ومستشفياتها، لتصل إلى 24 جهاز باثولوجي و20 معملًا بالقاهرة والإسكندرية والدلتا ومدن القناة والصعيد، وذلك بعد أن كانت 4 أجهزة فقط في القاهرة، قبل إطلاق المبادرة، مضيفًا أنه جرى أيضًا تطوير البنية التحتية للأشعة بإجمالي 78 جهازا لأشعة السونار والماموجرام، و45 مستشفى لسحب عينات الأورام من السيدات لتحليلها، بالإضافة إلى 12 سيارة متنقلة ومزودة بأحدث أجهزة الأشعة لفحص السيدات ضمن المبادرة.

وتابع أنه تم تدريب 15 ألفًا و125 من فرق الكشف المبكر في الوحدات الصحية، شملت تدريب 4394 من الطبيبات، و2053 من الممرضات، و2405 من الرائدات، و6273 من مدخلات البيانات، وذلك من خلال محتوى علمي جرى إعداده، وتوفير ذلك المحتوى على المنصات الإلكترونية ضمن برنامج الزمالة المصرية، في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة.

الصحة: استخراج 27 ألف قرار علاج لأورام الثدي على نفقة الدولة

وأشار «مجاهد»، إلى إقرار بروتوكولات العلاج المحدثة وفقًا للمعايير العالمية من جانب متخصصي الأورام والجراحة والأشعة باللجنة القومية لصحة المرأة، مضيفًا أنه جرى استخراج 27 ألف و729 قرار علاج على نفقة الدولة، لأورام الثدي ضمن المبادرة، بالإضافة إلى تقديم العلاج للخاضعات للتأمين الصحي.

وتابع «مجاهد»، أنه تم وضع خطة للبحث العلمي، حيث تم الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة من خلال ربط بيانات المسح والعلاج وفريق الباطنة والجراحة والأشعة، لمتابعة المؤشرات الصحية بجميع مراحل المبادرة والمساهمة في التوصل لأحدث أساليب التشخيص والعلاج بالتعاون مع الجهات البحثية الدولية، كما تم ربط بيانات المبادرة بجميع مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، وذلك للاستفادة من تلك البيانات، وتحليلها للوقوف على المحددات الصحية وعوامل الخطورة بكل منطقة على مستوى الجمهورية من خلال خريطة للمعلومات الصحية.