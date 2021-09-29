«الصحة» تكشف عن لقاحين لتطعيم الأطفال ضد كورونا قريبًا

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات بوزارة الصحة، إن تطعيم الأطفال متوقف على نتائج الدراسات والتجارب السريرية التي تجري الآن في العديد من شركات المصنعة للقاحات كورونا؛ لضمان فاعلية اللقاح وعدم وجود أي آثار جانبية تهدد صحة أطفالنا، لافتًا إلى أن هناك العديد من الدول التي تقوم بتطعيم الأطفال باللقاح كورونا، ولكن التأني في التطعيم الأطفال لمعرفة مزيد من النتائج التي تطمئن أولياء الأمور على ذويهم.

فايزر وسينوفاك.. لقاحات تطعيم الأطفال

وأضاف حسام حسني في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك بعض الدول التي تقوم بتطعيم الأطفال بلقاح «فايزر» الذي يتضمن أعراض جانبية مصاحبة عقب التطعيم، مشيرا إلى إجراء العديد من التجارب السريرية حول لقاح «سينوفاك»، لافتًا إلى أنه في القريب العاجل سيتم توفير لقاح سينوفاك للأطفال لمن هم فوق 12 عامًا بجانب فايزر.

اللقاح سيكون متاح لجميع الأطفال

وأوضح رئيس اللجنة العلمية لمكافحة الفيروسات، أن اللقاح سيكون متاحًا لجميع الأطفال ولا يوجد أي فئات حتى الآن ممنوعة من الحصول على اللقاح، وفقا للنتائج التجارب السريرية، ومن المتوقع أن يكون التطعيم ضد كورونا بارقة أمل لمستقبل هؤلاء الأطفال للعودة لممارسة حياتهم الطبيعية مرة أخرى، بالإضافة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا وعدم تعريض حياتهم للمضاعفات المصاحبة عند الإصابة.

الحالات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

وأكد «حسني»، أن الأطفال المصابين بالأمراض المزمنة مثل السمنة والسكر والربو أو المصابين بأمراض القلب الخلقية أو الحالات الوراثية أو الحالات التي تؤثر على الجهاز العصبي أو التمثيل الغذائي، قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بحالة َمَرضية خطيرة في حال العدوى بفيروس كورونا.