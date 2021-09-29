«ENR» تعلن فوز 4 مشروعات مصرية بجائزة أفضل أعمال إنشائية في العالم

أشاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعلان المجلة الأمريكية «Engineering News - Record» فوز أربعة مشروعات مصرية في مسابقة التحكيم العالمية لأفضل أعمال إنشائية في العالم لعام 2021، في نسختها السنوية التاسعة، بمشاركة 21 دولة في 18 مجالا مختلفا في صناعة التشييد والبناء.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن فوز مصر في مسابقة هذا العام، وما سبقه العام الماضي، يعكس شهادة دولية بنجاح الإرادة المصرية في تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف المجالات وفي زمن قياسي، تحقق طفرة تنموية سريعة تأسيساً لجمهورية جديدة ينعم فيها الشعب المصري بالحياة التي يطمح إليها.

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

وتوجه رئيس الوزراء بالتهنئة والشكر لشركتي «المقاولون العرب» و«أوراسكوم» ولجميع العامليين بهما على هذا الجهد والإنجاز الذي أصبح مثار فخر للمصريين جميعاً، مؤكداً أن شركاتنا الوطنية أصبحت تمتلك مقومات عالمية في هذا القطاع.

وكانت مصر الدولة الوحيدة في المسابقة التي حصدت 4 جوائز ضمن قائمة ضمت 30 مشروعا فائزاً، حيث فازت بأفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المياه والصرف الصحي عن مشروع «محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر»، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفذه تحالف شرکتي «المقاولون العرب» و«أوراسكوم»، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات الترميم وإعادة التأهيل عن مشروع ترميم وتوثيق المعبد اليهودي «الياهو هانبي بالإسكندرية»، الذي نفذته شركة «المقاولون العرب»، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

الخط الثالث لمترو الأنفاق المرحلة الرابعة «4B»

وحصلت مصر على جائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات النقل والسكة الحديد عن مشروع مترو الانفاق، الخط الثالث -المرحلة الرابعة 4B، الذي نفذه تحالف شرکتي «المقاولون العرب» و«أوراسكوم»، تحت إشراف هيئة مترو الاأفاق بوزارة النقل، وجائزة أفضل مشروع عالمي في فئة مشروعات المباني الحكومية عن مشروع مبنى مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي نفذته شركة «المقاولون العرب» تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتأتي أهمية مجلة «ENR» الأمريكية، في كونها متخصصة في تغطية أخبار وصناعة تحليلات محترفة عن المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، ما جعلها واحدة من أكثر الدوريات الموثوق بها في صناعة الإنشاءات، وتقوم المجلة الأمريكية سنويا بإعداد تصنيف حول أكبر شركات المقاولات وشركات التصميمات الهندسية والمشروعات الإنشائية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية وحول العالم.