فاروق فلوكس بعد تكريمه: بعد 60 سنة ثروتي 3 عمارات وهم أبنائي (صور)

مستندًا على عكازه، مرتديًا «بدلة بيضاء اللون»، تحامل على نفسه للصعود إلى خشبة المسرح لاستلام تكريمه خلال حفل افتتاح الدورة الـ14 لمهرجان القومي للمسرح، امتنانًا وعرفانًا لمشوار فني طويل عاشه الفنان فاروق فلوكس على مدار 60 عامًا.

فلوكس يطلب الوقوف دقيقة حدادا خلال تكريمه بمهرجان القومي للمسرح

فور صعوده إلى خشبة المسرح، حظي الفنان فاروق فلوكس بتصفيق حار من جميع الحضور، الأمر الذي جعل عينيه تمتلئان بالدموع، وفور تسلمه التكريم من وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، طلب «فلوكس» من الموجودين في حفل الافتتاح الوقوف دقيقة حدادًا على أرواح زملائهم بالوسط الفني الذي رحلوا عن الحياة خلال العامين الماضيين.

فلوكس: ثروتي الحقيقية أبنائي الثلاثة

وفي كلمته خلال حفل افتتاح مهرجان القومي للمسرح في دورته الـ14، قال الفنان فاروق فلوكس، إنه لم يحصل من الفن على ثروة، ولكن ثروته الحقيقية تتمثل في امتلاكه ثلاث عمارات وهم أبناؤه، الفنان أحمد فلوكس، وابنتاه يُسر وهبة فلوكس، معتبرًا إياهم أغلى شيء في الوجود بالنسبة له.

وحرص أحمد فلوكس على حضور حفل الافتتاح ومؤازرة والده ومساندته لحظة تكريمه على مسيرة عطاء فني امتدت لـ 60 عامًا.

وكان من بين المكرمين في حفل افتتاح مهرجان المسرح القومي، اسم النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبدالعزيز، وحضرت الحفل الفنانة دنيا سمير غانم التي قامت بدورها باستلام التكريم، ودخلت في نوبة بكاء حادة.

وعبرت عن اعتزازها وفخرها بتكريم والديها، وتأكيدها أن دعوات الناس ومحبتهم الخالصة هى التي تصبرهم على الحال الذي تمر به وشقيقتها إيمي بعد فراق والديها.