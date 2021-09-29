إلهام شاهين: خجلي الزائد بسبب دراستي في مدارس بنات فقط

قالت الفنانة إلهام شاهين إن سبب خجلها الزائد في طفولتها، هو تعلمها ودراستها في مدارس بنات فقط، ومعلمات سيدات، لذلك بعد الثانوية العامة حاول والدها تقييدها للدراسة الجامعية بكلية البنات.

جاء ذلك خلال ندوة تكريمها على هامش مهرجان المسرح القومي في دورته الرابعة عشرة، اليوم، التي أدارها المخرج جمال عبدالناصر، بحضور الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان.

إلهام شاهين: أنا عاشقة للمسرح وقدمت 25 عملا

وأضافت إلهام شاهين خلال كلمتها بالندوة، أنها قدمت 25 مسرحية على مدار 20 سنة فقط من مشوارها الفني، وبعضها غير موثق، ولم يجر تصويرها، «الرقابة اللي طول عمرها مغلبانا رفضت مسرحية حورية من الجنة، وتم تغيير اسمها لحورية من المريخ».

وتابعت: «أنا عاشقة للمسرح، وبتباهى بدراستي في معهد الفنون المسرحية، وبتباهى على زملائي لأنى الوحيدة اللي دارسة في المعهد».

واستطردت: «الأجيال الجديدة دلوقتي تطالب بحقها المادي، لكن زمان مع الفنان نور الشريف، قدمنا مسرحية مهمة، ولم نتقاض أجرا».

وتابعت: «عملت مع سمير غانم في مسرحية بهلول في اسطنبول، أروع فنان على خشبة المسرح، كل يوم بيجدد إفيهاته وحركاته، وبيغششنا الارتجال المحسوب، وبيخترع لنا جمل وعبارات، ويكتبها في ورقة ويعرضها علينا».

أبحث دائما عن نص مسرحي موضوعي وليس مجرد اسكتشات

وعن ابتعادها عن المسرح، قالت إلهام شاهين إنها كانت تبحث عن النص المسرحي الذي يحقق النجاح الجماهيري والموضوعي المهم، وليس مجرد اسكتشات، متابعة: «محدش هيقبل مني عمل مسرحي سطحي لأني أكاديمية، وبالتالي توقفت بحثا عن المعادلة الصعبة على خشبة المسرح».

وكانت الفنانة إلهام شاهين قد تم تكريمها خلال حفل افتتاح المهرجان مساء يوم الاثنين الماضي، بصحبة عدد من نجوم الفن أبرزهم سامي مغاوري، فاروق فلوكس، والفنان الراحل عبدالله غيث، والنجمان الراحلان سمير غانم وزوجته دلال عبدالعزيز.

وعبَّرت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها خلال تسلمها التكريم بقولها: «أنا فرحانة جدًا ومبسوطة إنى بتكرم في بيتي، وفخورة لما يقولوا عني إلهام شاهين نجمة السينما الوحيدة خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية».