خطوات وأسعار الاشتراك في مبادرة العلاج من «فيروس سي» لغير المصريين

تجربة مصر الرائدة في القضاء على التهاب الكبد سي، تدفع الكثير من الأجانب على أرض مصر، للبحث عن كيفية الاشتراك في مبادرة العلاج من فيروس سي، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في 30 سبتمبر 2018، تحت شعار «100 مليون صحة».

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، المستندات المطلوبة وكيفية استفادة غير المصريين في المبادرة الرئاسية لـ علاج فيروس سي، وذلك استمرارا لسلسة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

كيفية استفادة غير المصريين في مبادرة علاج فيروس سي

في البداية يجب تصفح الموقع الرسمي الخاص بالمبادرة من هنـــا، وتدوين اسم المحافظة والقسم الذي يقيم به غير المصري، وعلى الفور تظهر أقرب وحدة لمحل السكن تستطيع من خلالها الفحص مجانا، وإذا ظهرت النتائج إيجابية بفيروس سي سيكون العلاج بالمجان.

شروط الحصول على علاج فيروس سي لغير المصريين

وتتاح الخدمة داخل مصر للأجانب المقيمين واللاجئين وملتمسي اللجوء على الأراضي المصرية.

المستندات المطلوبة من غير المصريين لعلاج فيروس سي

ويستطيع الأجانب على مصر، الاستفادة من المبادرة الرئاسية لعلاج التهاب الكبد سي، من خلال تقديم مستند إثبات شخصية كصورة البطاقة أو جواز السفر.

الإجراءات التي يجب أن يتبعها غير المصريين

في البداية يتم التوجه غلى المراكز التي يتم فيها الفحص ليتم الكشف المبكر عن فيروس سي، والتحويل للتشخيص والتقييم والعلاج مجانا.

آليات التواصل مع المباردة

ووفقا للهيئة لاعامة للاستعلامات، فإن المبادرة الرئاسية حددت آليات للتواصل معها، منها تدشين موقع إلكترونى (www.stophcv.eg )، وإطلاق خط ساخن للمبادرة هو (15335)، إلى جانب إرسال نحو 50 مليون رسالة نصية قصيرة للتعريف بالحملة وأماكن إجراء المسح.

خلو مصر من «فيروس سي»

وفس سياق متصل، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، إن بعض أنواع أمراض الأورام التي انتشرت لأسباب مرضية لم تعد موجودة في مصر، مثل البلهارسيا التي تسبب سرطان الكبد والمثانة، وكان أيضًا هناك الالتهاب الكبدي الوبائي والذي وصلت فيه مصر إلى نتائج جيدة جدًا، منوها بأنه قريبًا ستعلن منظمة الصحة العالمية خلو مصر من الإصابة بفيروس سي، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل.