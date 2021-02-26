في حال ضياعه.. كيف تستخرج بدل فاقد لـ«كارت 100 مليون صحة»؟

أعلنت أمس الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماعها لمتابعة سير العمل بمبادرات رئيس الجمهورية، أن وجود كارت (100 مليون صحة) مع المواطنين والمخصص لمتابعة الحالة الصحية لهم، يعد بمثابة وثيقة أمان لصحة كل مواطن.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية، كيفية استخراج بدل فاقد كارت (100 مليون صحة) في حالة فقدانه.

كيفية استخراج الكارت

الدكتور جلال الشيشيني، نائب مدير حملة «100 مليون صحة»، للكشف عن «فيروس سي» والقضاء على الأمراض غير السارية، قال في تصريحات سابقة مع الإعلامي عمرو خليل مقدم برنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «دي إم سي»، إنه في حال فقدان الكارت الخاص بالحملة، أو عدم الحصول عليه، يمكن للمواطنين التواصل مع نقاط المسح الخاصة بالحملة التي تعمل منذ الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ3 عصرًا .

وأضاف، «كما يمكن استخراج بدل فاقد من خلال الاتصال بالخط الساخن 15335 الذي خصصته الحملة للتواصل مع المواطنين، أو التوجه إلى أقرب إدارة صحية».

استخدام قاعدة بيانات «100 مليون صحة» لتوزيع لقاح كورونا

من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج «مصر تستطيع»، عبر شاشة «dmc»: «لقاح كورونا مجاني، ومسؤولية الدولة توفيره وحماية المجتمع، والأولوية للأطقم الطبية في مستشفيات العزل ومستشفيات الحمياتوالصدرية وكبار السن ومرضى الأورام والفشل الكلوي، والأكثر تضررًا في حالة الإصابة عمومًا وكل ذلك جرى الاتفاق عليه بشكل عالمي».

وأضافت بأن متوسط الأعمار في مصر، يبلغ 73 عاما، مشيرةً إلى أن كبار السن سيكونوا من أولويات الدولة المصرية للحصول على العقار، لكن بأولويات، مثل المصابين بأمراض المزمنة والموجودين في دور الرعاية: «كشفنا في أول 7 أشهر على نحو 60 مليون مواطن في مبادرة 100 مليون صحة، وهو ما مكننا من جمع قاعدة بيانات كبيرةتستفيد منها الدولة المصرية في المجالات كافة مثل المشروعات التنموية والمبادرات، وجزء من أهمية هذه القاعدة توزيع لقاحات كورونا».