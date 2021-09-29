غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية بشمال الجيزة
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الوطن
07:51 م | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
أرشيفية
واصلت محافظة الجيزة حملاتها الدورية للتصدي لظاهرة الدروس الخصوصية في كافة الأحياء والمراكز والمدن، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لغلق مراكز الدروس الخصوصية، أسفرت عن إغلاق 6 مراكز تعليمية للدروس الخصوصية اليوم الأربعاء.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمحافظة الجيزة، قبل قليل، أن الحملات التي تشنها أجهزة المحافظة تمكنت من غلق 6 مراكز للدروس الخصوصية في قطاعي المنيرة الشرقية والغربية، بحي شمال الجيزة، حيث تم مصادرة محتويات السناتر التعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.