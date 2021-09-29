ضبط مرتكب واقعة التعدي على سيدة داخل مسكنها في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، من إحدى المستشفيات باستقبالها سيدة مقيمة بدائرة القسم، مصابة بعدة طعنات متفرقة بالجسم.

وبالانتقال وسؤال «المصابة»، قررت أنها حال تواجدها بالشقة سكنها شعرت بحركة، وباستطلاعها الأمر، فوجئت بمجهول «أدلت بأوصافه»، وعند استغاثتها تعدى عليها بسلاح أبيض «سكين»، وأحدث ما بها من إصابات ولاذ بالهرب.

عامل نظافة يعتدي على سيدة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن وجود شقة سكنية بالطابق الأرضي في العقار محل سكن المجني عليها، مؤجرة لبعض العمال، وأن أحدهم وراء ارتكاب الواقعة، وهو عامل نظافة بأحد المراكز التجارية، ومقيم بدائرة مركز شرطة أشمون بالمنوفية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بقصد السرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.