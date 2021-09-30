حظك اليوم برج الجدي الخميس 30-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يعرف عن مولود برج الجدي شخصيته المزاجية، ولكنه يقدر عائلته وأصدقاؤه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تبقى هادئا إذا حدث ما يعكر صفو مزاجك، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

انتبه لأن علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك تحتاج اليوم لتفهم وعناية جادة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.