حظك اليوم برج القوس الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتصف أصحاب برج القوس، بحب التغيير والتنويع، وذلك يجعل الوصول إلى الحب الحقيقي مهمّة صعبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

القمر في منزل المدخرات يمنحك يوما مناسبا للتخطيط ولتحقيق حلمك بالمستقبل.. تحسن التصرف وقد تقوم بتنمية مدخرات أو أملاك.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا

القمر في منزلك الثامن يدفعك للاقتراب بجرأة ولطف ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان ظافر العابدين، ويوافق تاريخ ميلاده 26 نوفمبر.