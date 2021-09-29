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حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

كتب:

الوطن
12:28 ص | الأربعاء 29 سبتمبر 2021
حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي

يُعرف عن مواليد برج الجدي الدقة والالتزام في المواعيد، وحب العمل وتأديته على أكمل وجه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه لحقوقك، واعمل بحذر واهتم بالدقة وبدراسة كل خطواتك.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيًا

إذا كنت متزوجا حاول أن تكون مرنا وأن تتحكم في عصبيتك وقاوم رغبتك في التمرد على شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي محمد علي كلاي، ويوافق تاريخ ميلاده 17 يناير.

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