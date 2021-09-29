حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتسم مولود برج الدلو بحب السفر بسبب ميوله للتغيير، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة أغلب الأحيان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر في منزل العمل يمنحك نشاطا ويدفعك للعمل بجلد من أجل إنتاج أعمال مدهشة.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

رغم التشوش.. تبدو اليوم مستعدا للتعامل مع المشاكل بموضوعية، وتوازن جيدا بين حياتك العاطفية والعائلية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنانة لطيفة، ويوافق تاريخ ميلادها 14 فبراير.