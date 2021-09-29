حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 29-9-2021 مهنيا وعاطفيا

من الصفات المعروفة عن مولود برج الحوت، حب الآخرين فهو يرفض الأنانية، كما أنه مرهف الأحاسيس ورقيق المشاعر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

تعمل بحماس وتبدو ودودا وتتعامل بحيوية وانفتاح على العالم من حولك.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

القمر في منزل الحب وقد يعدك اليوم بلقاء عاطفي لا ينسى.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حمادة هلال، ويوافق تاريخ ميلاده 20 مارس.