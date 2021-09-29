مصرع 4 وإصابة 5 في حادث مروري بالمدينة المنورة

لقى 4 أشخاص مصرعهم، وأصيب 5 آخرين، في حادث مروري، بالمدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية، بعد ارتطام شاحنة مسرعة على طريق الدائري، بعدد من السيارات المتوقفة في إشارة مرورية، بحسب ما أورده موقع «العربية نت».

«النقل»: تعطل الفرامل وراء الحادث المروري

وبحسب المعلومات الأولية، التي أوردتها صحيفة «المدينة» السعودية، تسبب عطل في التحكم بالشاحنة القادمة من أحد الكسارات بطريق قريضة، في وقوع الحادث.

وأوضحت وزارة النقل، في تقريرها، أن تعطل الفرامل، أدى إلى فقدان قائد الشاحنة السيطرة على المركبة، ما أدى لاصطدامها بالسيارات المتوقفة.

وأوصت الوزارة ببعض النقاط في تقريرها، لتلافي وقوع حوادث مماثلة، ومنها: «التنسيق مع هيئة النقل العام وإدارات المرور لزيادة المراقبة الفنية على الشاحنات والتأكد من صلاحيتها، وتكثيف حملات التوعية بخطورة القيادة أثناء التعب والإرهاق».

وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، خالد بن مساعد السهلي، إن عمليات الهيئة بالمدينة، تلقت في تمام الساعة 12:39 من ظهر يوم الثلاثاء، بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري، عند تقاطع طريق علي بن أبي طالب مع طريق الملك عبد الله «الدائري الثاني»، نتيجة اصطدام شاحنة بعدد من المركبات المتوقفة في الإشارة.

6 فرق إسعاف تحركت إلى موقع الحادث

وأضاف أن 6 فرق إسعاف وعنايات متقدمة، والقيادة الميدانية، توجهت إلى موقع الحادث، على الفور، مشيرا إلى أن فرق الإسعاف قامت باللازم لإنقاذ المصابين الذين نقلوا لأقرب مستشفى.

أسماء المتوفين بالحادث المروري بالمدينة المنورة

وكشفت صحيفة المدينة السعودية عن أسماء المتوفين بالحادث المروري بالمدينة المنورة، وهم:

‏- د.ياسين الصفراني، شقيق مدير جمعية الثقافة والفنون.

‏- مازن سعود الحربي، ابن رئيس نادي أحد السابق.

-ناصر أحمد (يمني الجنسية)

- مصطفى محمد (باكستاني)