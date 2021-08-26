إصابة أم و4 من أبنائها في حادث مروري ببني سويف

أصيبت أم و4 من أبنائها بكدمات وجروح، في حادث مروري ناتج عن تصادم سيارة ملاكي بأخرى نقل بطريق قرية ميدوم التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وجرى نقل المصابين لمستشفى الواسطى المركزي.

تلقي اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث مروري بطريق ميدوم بمركز الواسطى، والذي أسفر عن 5 حالات إصابة، والذي وجه بسرعة نقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتوجيه رجال المرور لرفع اثار الحادث.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية تحت إشراف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين هم: «سناء سليمان عبدالفتاح»، 40 سنة، مصابة جروح و كدمات متفرقة، وأبنائها: «فاطمة الزهراء نزيه محمد عطا، 12 سنة، مصابة جروح و كدمات متفرقة، وفهد، 10 سنوات، مصاب جروح وكدمات متفرقة، وضحى، 8 سنوات، مصابة جروح وكدمات متفرقة، ونورين، سنة، مصابة اشتباه ما بعد الارتجاج»، جميعهم يقيمون بمركز الواسطى.

جرى تحرير محضرا بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيق التي أمرت بسرعة تحريات رجال المباحث والمرور حول الحادث وإنتداب المهندس الفني لبيان سبب الحادث.