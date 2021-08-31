تشييع جثامين 3 شباب من قرية واحدة ببني سويف لقوا مصرعهم في حادث مروري

حالة من الحزن خيمت على أهالى قرية «صفط العرفا»، التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك عقب وفاة 3 شباب من أبناء القرية، في حادث مروع بالطريق الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، أثناء عودتهم من الاسماعيلية، وتم تشييع الجثامين فى جنازة مهيبة حضرها المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة وسط حالة من الحزن من الأهالي وبكاء سيدات القرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

المتوفين تجار فاكهة وكانوا في طريق عودتهم للقرية

وأكد محمد سالمان أحد أهالى قرية صفط العرفا بمركز الفشن أن المتوفين كانوا يعملون في تجارة الخضروات والفاكهة، وذهبوا إلى محافظة الإسماعيلية، لشراء بضاعتهم من الخضروات والفاكهة، وأثناء عودتهم لقوا مصرعم في حادث انقلاب سيارتهم النقل المحملة بالبضاعة.

دفترعزاء لنعي المتوفين الثلاث على مواقع التواصل الإجتماعي

وتحولت صفحات موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، إلي دفتر عزاء حيث نعى المئات من أهالي محافظة بني سويف، الشباب الثلاثة، وطالبوا بالدعاء لهم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم ذويهم وأصدقائهم الصبر والسلوان على فراقهم.

أحد أهالي القرية: أبنائنا شهداء للقمة العيش

وأكد عدد من أهالى القرية، أن المتوفين كانوا مثالا للرجولة ومعاملتهم حسنة ربنا يرحمهم شهداء لقمة العيش، وقال علي عبد الله شلبي أحد أهالي القرية إن المتوفين هم: «أحمد محمود، شادي إبراهيم، وجلال عماد الدين»، و تم إنهاء إجراءات الدفن وتشييع جثامين الشباب الثلاثة إلي مقابر القرية وسط حالة من الحزن.