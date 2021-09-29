مرسيدس - بنز تقدم السيارة C-Class الجديدة كلياً فى السوق المصرية

أعلنت مرسيدس - بنز إيجيبت عن تقديم الجيل الجديد من السيارة C-Class فى السوق المصرية. تُعد السيارة C-Class من أكثر سيارات مرسيدس - بنز التى تلقى استحسان العملاء، وهى فى الوقت نفسه الأعلى مبيعاً حول العالم، وتأتى فى نسختها الأخيرة بمحرك جديد سعة 1.5 لتر بدعم من نظام كهربائى 48 فولت يتيح معايير جديدة للاستدامة والكفاءة. سيتم طرح السيارة فى 3 موديلات هى: C180 AVANTGARDE Plus، وC180 Sport وC200 Sport.

ومن أهم العناصر الجديدة فى السيارة: التصميم الخارجى والداخلى الجديد كلياً، والمحرك الجديد سعة 1.5 لتر والذى تم تزويد الموديلات الثلاثة به، وشاشة عرض قائد السيارة قياس 12.3 بوصة، وشاشة العرض المركزية فائقة الوضوح قياس 11.9 بوصة والمصممة بميل قليل نحو قائــد السيارة، بالإضـافة للتصميم الجديد لعجلة القيــادة الرياضيــة متعددة الوظائف، والكشافات الأمامية الرقمية DIGITAL Head lightsونظام MBUX Navigation Plus.

التصميم الخارجى: جاذبية أخاذة ومظهر رياضى

السيارة C-Class الجديدة كلياً تتمتع بأبعاد تصميمية فائقة التميز. فغطاء المحرك الرياضى يبرز الإحساس بقوة السيارة والانطلاق. ويؤكد تصميم السيارة العريض والعجلات الرياضية البارزة قياس 18 بوصة مرة أخرى على المظهر الرياضى الرائع لها. تأتى الموديلات الثلاثة للسيارة C-Class بالنجمة الفضية الشهيرة تتوسط الشبكة الأمامية، بما يمنحها مظهرها الفريد. وتتميز فئة AVANTGARDE بفخامتها التى لا تخطئها العين، كما تأتى فئة Sport بعناصر AMG التصميمية، مثل شبكة السيارة ماسية الشكل، مع النجمة الفضية المصنوعة من الكروم، مع تصميم خارجى أكثر رياضية.

التصميم الداخلى: تصميم رياضى جديد يقدم أفضل تجربة لقائد السيارة

يتميز التصميم الداخلى للسيارة C-Class الجديدة بأعلى معايير الفخامة المستوحاة من الـS-Class. فالشاشات مصممة بميل نحو قائد السيارة، وهو ما يضفى على التصميم لمسة رياضية فريدة من نوعها.

بالإضافة لذلك، تم وضع تصميم جديد كلياً للمقاعد الرياضية وأبواب السيارة، كما تضيف الخامات فائقة الجودة ودقة الصنعة التى تميز مكونات المقصورة المزيد من الفخامة على التصميم الداخلى الرقمى الذكى. تأتى كل فئات السيارة C-Class الجديدة بشاشة عرض قائد السيارة قياس 12.3 بوصة، والشاشة المركزية قياس 11.9 بوصة. تم تزويد السيارة أيضاً بالجيل الثانى من نظام MBUX مثل الـS-Class الجديدة، حيث تتيح الشاشتان الـLCD عرضاً فائق الوضوح لسهولة التحكم فى السيارة ووظائفها. السيارة مزودة أيضاً بمقاعد كهربائية مع خاصية الذاكرة، وسقف بانورامى متحرك، وإضاءة محيطية متطورة، وشحن لاسلكى للأجهزة المحمولة، وأحزمة مقاعد حمراء خصيصاً لموديل C200 Sport.

أداء السيارة: معايير جديدة للكفاءة والقوة

تضع السيارة مرسيدس - بنز C-Class الجديدة معايير فائقة لكفاءة الأداء بفضل تكنولوجيا المحرك المتطورة ونظام الدفع الكهربائى المساعد. فالمحرك سعة 1.5 لتر تيربو مدعم بنظام كهربائى 48 فولت وناقل حركة أوتوماتيكى من طراز 9G-TRONIC للمساعدة فى توفير أقوى أداء للسيارة، مع تحقيق وفورات فى استهلاك الوقود. السيارة C180 مزودة بمحرك 1.5 لتر قادر على توليد 170 «حصان» ويتيح للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة بكل سلاسة خلال 8.6 ثانية. أما السيارة C200 فمزودة بمحرك 1.5 لتر يولِّد 204 «حصان»، ويتيح للسيارة التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة خلال 7.3 ثانية فقط.

أنظمة القيادة والأمان الذكية

تحتوى السيارة C-Class الجديدة على باقة من خصائص الأمان وأنظمة المساعدة على القيادة مثل نظام ATTENTION ASSIST، ونظام اكتشاف النقطة العمياء Active Blind Spot Assist، ونظام المساعدة على ركن السيارة Active Parking Assist، مع PARKTRONIC بمساعدة كاميرا 360 درجة، ونظام الفرامل Active Breaking Assist، ويتمتع قائد السيارة أيضاً بأفضل رؤية للطريق بفضل الإضاءة الرقمية DIGITAL Head lights، ووظائف الكشافات الأمامية Adaptive High beam Assist Plus.