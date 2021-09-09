«مرسيدس-بنز» تُطلق تطبيق منصة StarView لخدمة عملائها

أعلنت «مرسيدس-بنز ايجيبت»، إطلاق منصة «StarView الرقمية، والتي توفر لعملاء الشركة أعلى مستويات التواصل مع الفرق الفنية القائمة بخدمات صيانة وإصلاح سياراتهم، حيث تم تصميم خدمة الفيديوهات الرقمية الجديدة لمنح العملاء صورة متكاملة عن أعمال الصيانة والإصلاح التي تتم داخل مراكزخدمة مرسيدس-بنز المعتمدة.

وتعليقًا على إطلاق التطبيق المبتكر، قال راؤول روهان، مدير عام خدمة العملاء في مرسيدس-بنز ايجيبت: «نسعى دائمًا لتقديم أفضل تجربة ممكنة لخدمة العملاء اعتمادًا على أعلى مستوى من الشفافية والحلول الرقمية المتطورة، بما يمنح العملاء الشعور بالراحة والثقة والاعتمادية فيما نقدمه لهم من خدمات»، مضيفا «أنّ عملائنا يهتمون بسياراتهم، والآن نمنحهم فرصة للإطلاع على حالة سياراتهم عبر StarView والذي تم تصميمه خصيصًا لراحتهم، ويتم إطلاقه لأول مرة في مصر».

وتضع هذه الأداة المبتكرة والحديثة احتياجات العملاء في المقدمة، كما تمنحهم صورة تفصيلية عن نوعية أعمال الصيانة التي يتم تنفيذها في السيارة، كما أنّ هذا المستوى غير المسبوق من خدمة الحصول على المعلومات لحظة بلحظة والتي يتم إرسالها مباشرة للجهاز الذي يختاره العميل وهو في منزله، يُعد أمرًا فريدًا من نوعه في السوق المصري.

وتعتمد هذه الخدمة على أحدث الحلول التكنولوجية الذكية بالإضافة لتطبيق أعلى معايير أمن البيانات وبروتوكولات الخصوصية لمنح عملاء مرسيدس-بنز إمكانية الدخول على نظام الفيديو الأكثر سهولة وأماناً في السوق بمجرد لمسة زر بسيطة.

5 خطوات بسيطة للتفاعل مع خدمة الفيديوهات الرقمية

1. عند زيارة العميل لمركز الخدمة المعتمد، سيقوم مقدم الخدمة بشرح خاصية الفيديو الجديدة له.

2. وبعد فحص السيارة، سيقوم موظفو الخدمة بعمل فيديو توضيحي يتم فيه شرح حالة السيارة الفنية.

3. يتلقى العميل رابط فيديو يمكن فتحه عبر أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة.

4. يتم شرح كل مرحلة من مراحل الصيانة في فيديو تقديمي، ويمكن للعميل بضغطة زر واحدة اختيار عمليات الصيانة التي يرغب في تنفيذها أو رؤيتها.

5. طبقًا لاختيار العميل، يتلقى العميل على الفور التكاليف الاجمالية للصيانة، ويتم ابلاغ المركز تلقائيًا بموافقة العميل على إتمام عمليات الصيانة المطلوبة.