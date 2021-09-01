موديل AMG GT 63 E.. أول سيارة هايبرد من مرسيدس AMG

أعلنت شركة مرسيدس بنز الألمانية عن AMG GT 63E، أول سيارة هايبرد تحمل شعار AMG، وذلك خلال مؤتمر صحفى عبر الإنترنت.

أقوى AMG على الإطلاق

تعتبر مرسيدس AMG GT 63E أول سيارة هايبرد في سلسلة AMG وأيضا أقوى سيارة في سلسلة AMG على الإطلاق، وذلك بسبب إضافة محرك كهربائي بجانب محرك البنزين الذي تعتمد عليه السيارة الأكثر قوة في مرسيدس AMG.

محرك السيارة

السبب الرئيسي لجعل هذه السيارة «مرسيدس AMG GT 63E» أقوى سيارة مرسيدس AMG على الإطلاق هي منظومة الحركة التي تعتمد على محرك 8 سلندر على شكل حرف V سعة 4.0 لتر، بجانب محرك كهربائي مثبت على المحور الخلفي، يولد قوة 831 حصانا وعزم أقصى 1400 نيوتن متر.

ساهم فريق مهندسي الفورميلا 1 في المملكة المتحدة البريطانية في إخراج هذا المحرك بالقوة الهائلة التي يتمتع بها، لتخرج حزمة بطاريات تتمتع بالأداء وليس المدى الكهربائي وهذا هو الغرض من السيارة والمحرك.

يخرج المحرك الكهربائي فقط حوالى 204 أحصنة، أما المدى الكهربائى فهو الأقل على الاطلاق وهو 12 كم فقط.

ولكن فى المقابل، تقدم مرسيدس AMG GT 63E صاحبة الأربعة أبواب، أقوى أداء خرج من مصنع مرسيدس AMG، حيث تتسارع السيارة من الثبات وحتى 100 كم فى 2.9 ثانية فقط ومن الثبات لسرعة 200 كم فى أقل من 10 ثوانٍ فقط، وتصل لسرعة قصوى 315 كم.

ولم تعلن مرسيدس عن أي معلومات عن السعر الرسمي للسيارة التي تمثل الحصان الأسود الجديد لسلسة AMG GT 4 Door، ولكنها ستعلن عنه مع قرابة طرحها للأسواق خلال هذا العام، كما أنها ستطرح السيارة في أسواق أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية أولا.