دبلوماسي سابق: مصر لها دور حيوي مؤثر بالمنطقة العربية كركيزة للسلم

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الدولة المصرية تلعب دورا حيويا ومهما في منطقة الشرق الأوسط من أجل إحلال السلم والأمن في المنطقة، حيث إن زيارة «جيك سوليفان» مستشار الأمن القومي الأمريكي الأخيرة تأتي تأكيدا على دور مصر الحيوي بالمنطقة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية.

حجازي: أمريكا ترى مصر ركيزة لإحلال السلم بالمنطقة

وأضاف «حجازي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، اليوم الأربعاء، أن الزيارة الأخيرة تناولت مستجدات الأمن القومي وتحقيق أمن واستقرار المنطقة، كما تناول الاجتماع كل ما جرى على الساحة السياسية بالشرق الأوسط، وكذا الاستماع لرؤية القيادة المصرية لأن أمريكا ترى في مصر الركيزة الأساسية لإحلال السلم والأمن بالمنطقة كافة وفلسطين خاصة، «الرسالة فيما يخص القضية الفلسطينية كانت هامة».

حجازي: الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية

وأوضح «حجازي» أن القضية المائية شغلت بال القيادة السياسية والمجتمع الدولي من خلال البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن، والذي جرى التطرق إليه خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي الأخيرة، «الرئيس السيسي أكد أن مصر لن تتهاون في حقوقها المائية، والولايات المتحدة ستبذل كل طاقتها للحفاظ على الحقوق المائية والتنموية في مصر».

وأكد «حجازي» أن القانون الدولي يحمي مصالح مصر في حقوقها المائية، كما وأن مصر قادرة على الحفاظ على حقوقها المائية بالشكل الذي تراه مناسبا، «زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي والوفد رفيع المستوى المرافق له للقاهرة لها دلالة على قوة العلاقات بين مصر وأمريكا».

وأشار إلى أن المشاركة الدولية التي عززها البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن كانت مهمة وضرورية، حيث إن مصر لن تسمح بالمساس بأمنها القومي، وهي رسالة صريحة للأخوة في إثيوبيا وللجانب الأمريكي والدولي على حد السواء، «الرئيس السيسي أكد لمستشار الأمن القومي الأمريكي أن موقف مصر ثابت بعدم قبول الإضرار بمصالح مصر المائية».