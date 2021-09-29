بريد الوطن..غذاء العقل وقيمة الإنسان

خلق الله تعالى الإنسان، وجعله خليفته فى الأرض وأعطاه العقل القادر على اكتساب العلوم والمعارف الجديدة، إضافة إلى أنه أعطاه الروح التى هى هبة ربانية خص الله بها الإنسان حتى يعرف قيمته وتساعده على الارتقاء بنفسه وتحفزه على السعى فى الأرض. كل هذا كى يستطيع الإنسان أن يقوم بغايته التى خلقه من أجلها. وهى أن يتفكر ويسعى ويعبد الله، لهذا خلق الله الإنسان.

العقل الإنسانى له قيمة كبيرة فى التمييز بين الأشياء، وله قيمته فى كونه جوهر منزلة الإنسان بين المخلوقات، ولعله يكون هو الإنسان لا ذاك الجسد اللحمى، ففى الحيوانات من هو شبيه بالإنسان لكنه دون عقل، فالعقل هو القيمة الحقيقية للإنسان.

كما أن الإنسان يحتاج إلى الغذاء لكى يحافظ على استمرار حياته ويحافظ على تطوره الذهنى والجسدى، كذلك العقل الذى كرّم به الله سبحانه وتعالى الإنسان عن سائر المخلوقات، فالعقل يحتاج إلى عناية ويحتاج إلى تغذية والى مراعاة واهتمام، لذلك فإن القراءة تعتبر جزءاً أساسياً لغذاء العقل، وهى التى تؤدى إلى تطوير الإنسان وتفتح أمامه آفاقاً جديدة كانت بعيدة عن متناوله.

وتعتبر القراءة وسيلة الاتصال الرئيسية للتعلم والتعرف على الثقافات والعلوم الأخرى الموجودة، وهى المصدر الرئيسى للنمو اللغوى للفرد، ومصدر لنمو شخصيته، وهى عملية فكرية عقلية يتفاعل معها القارئ فى فهم ما يقرأ وينقده ويستخدمه فى حل ما يواجهه من مشكلات والانتفاع بها فى حل المشكلات، ومنها نكتسب ثقافات مختلفة ومتنوعة، ونتعلم الكثير، ومن خلالها نستطيع تقوية الحواس والذاكرة والعقل للحصول على الكثير من المعرفة.

هدى عثمان

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com